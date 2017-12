Empire: Total War - voda, voda, samá voda

Herný priemysel má stále potenciál prinášať z času na čas niečo nové a príkladom je určite aj vývojárske štúdio Creative Assembly, ktoré nám všetkým od roku 2000 začali pravidelne servírovať ich pohľad na vec, konkrétnejšie ich pohľad na strategické ťažen

12. dec 2008 o 13:15 Tomáš “tosky“ Juhasz

Empire, nový zo série Total War sa odohráva v období 18. storočia. Storočie, ktoré nám prinieslo množstvo objavov, kde-tu nejakú tu revolúciu či námorný objav, ale taktiež aj novú cestu riešenia konfliktov za pomoci pušného prachu. Kombinácia posledných dvoch by mala byť hlavným lákadlom a novinkou v hre. Empire: Total War vyplní ďalšiu medzeru v hernom svete a priblíži hru ešte bližšie k totálnej vojne za pomoci kompletne fungujúcich námorných bitiek. Niečo, čo na hernej scéne až v takom rozsahu ešte nebolo a nepôjde o jednoduché akrádové boja lodičiek, ako sme mohli vidieť v sériách Anno či Age of Empires 3.



Cieľom hrania už nebude iba ovládnuť priľahlé štáty kontinentu, tentoraz pôjde aj o kolonizáciu území, preskúmavanie a dobývanie nového sveta a vytvorenie efektívnych obchodných ciest. Priestor pre manévrovanie s jednotkami sa rozšíri o kontinenty Ameriky, Európy, Ázie a severnej Afriky. Medzi generálmi nebudú chýbať mená ako Napoleon, Peter Veľký alebo Vojvoda z Wellingtonu. Zahráme si najmenej za 10 hrateľných frakcií ako napríklad Francúzsko, Prusko alebo Veľká Británia a spojené územia Holandska či Rusko. Celá hra bude obsahovať dokopy až 50 národov. Historická presnosť a konflikty 18. storočia sa budú snažiť kopírovať dejiny, stretneme sa napríklad so 7-ročnou vojnou, ktorá sa odohrávala na všetkých vyššie spomínaných kontinentov. Frakcie, či už nepriateľské alebo spojenecké si začnú plniť svoje kolonizačné záujmy, Veľká Británia si to nasmeruje smerom na východ k pobrežiam Indie, Španieli do Karibiku, tak ako to poznáme z histórie.

Hranie nového Empire-u ostane nezmenené. Bolo by bláznovstvo meniť víťazný tím, znovu sa nám predstaví klasická totalovka kombinujúca ťahový mód a 3D stratégiu. Zmenila sa doba, zo stredoveku sa presunieme do ranného novoveku, doby za ktorú zahlasovali samotní fanúšikovia. Pušný prach otvára nové možnosti, vojaci budú strieľať z muškiet, pribudnú delá a iné druhy palebnej sily. Singleplayerová kampaň sľubuje vylepšenú umelú inteligenciu protivníkov so širokým rozsahom stratégie a taktiky ako na súši, tak aj na mori. K vylepšeniu AI by malo prísť aj vo vzťahu medzi strategickou častou hry a tou bojovou, čo v skratke znamená, že vojsko nepriateľa sa správa a taktizuje v boji vzhľadom na ich celkovú situáciu na mape sveta. Z prvých dojmov z hrania je vidieť, že umelá inteligencia protivníka pokročila znovu o kúsok v pred. Mapa sveta prinesie o niečo detailnejší pohľad, stavby, v mestách budú plne viditeľné a dúfajme, že aj viacej rozpracované. Niektoré detaily boli vypustené. Prvky, ktoré boli vhodne zvolené pre hranie stredovekej formy Medieval 2, ale do odlišnej doby sa nehodili. Generáli sa budú viacej starať o manažovanie vášho vojska v ťahovej časti.

Cesta k nezávislosti

Okrem klasické kampaňového hrania, menu hry hráčom ponúkne na výber aj zoznamovací mód, ktorý priblíži systém hrania nováčikom, ale ponúkne mnoho aj pre skúsených hráčov. Kampaňový mód “Cesta k nezávislosti“ nám priblíži americkú históriu 18. storočia spolu s celkovou hrateľnosťou a bude rozdelený do troch častí. Bližšie ju charakterizujeme v tabuľke.

Bitky v predošlých dieloch mali predovšetkým základ v masových súbojoch, nebude tomu inak ani teraz. Jemná zmena avšak nastane v spôsobe boja. Pohľad sa nám naskytne na proti sebe pomaly pochodujúce armády, tak ako sme to mohli zazrieť vo filme s Melom Gibsonom, v dostatočnej blízkosti sa pošteklia olovenými guľkami a počas nabíjania muškety môžu bilancovať presnú mušku nepriateľa. Tí múdrejší sa môžu opevniť v budovách na bojisku alebo jednoducho kryť za prekážkami. Pozemné boje v Empire nie sú iba o strieľaní, vojaci unavení z nabíjania môžu svoje životy zveriť do rúk šable alebo použiť bajonet. Na bojisku sa okrem vojenskej pechoty objavia aj kavalérie a rôzne druhy kanónov. Kavaléria a iné druhy jednotiek ako napríklad granadiery, nesúci okrem muškety aj nejakú tú bombičku so šnúrkou, si musia popri zoznamovaní sa s nepriateľom dávať pozor na vzduchom svištiace delové gule a ich nové fyzikálne vlastnosti. Bezpečne nebude ani v budovách, nakoľko budú plne zničiteľné.

Kapitán na mostíku, póóózor!!

Aj na mori sa stretneme s detailným prepracovaním celého systému hrania. Detaily plachetníc sú na vysokej úrovni, plachty povievajú vo vetre a posádka si plní svoje povinnosti. Manévrovanie na mory nadobudne realistické črty. Nevyhnutné bude využívanie smeru vetra a brať do úvahy aktuálne počasie – búrka, sneh, hmla a podobne. Lode ožijú vďaka posádke (až 100 mužov tvoriacich jednu vojenskú jednotku) a kanónom čakajúcim na váš povel k výstrelu. Pri útoku si treba dávať pozor nie len na nepriateľské lode, ale aj na lode vlastné, ľahko môže prísť ku strelným kolíziám.

Bitky na mori nekončia strieľaním z kanónov. Po delostreleckým pozdravoch Empire ponúka možnosť zakotvenia loď o loď a dať možnosť posádkam k rozdaniu si to priamo na mostíku. Ak sa vám podarí poraziť nepriateľskú posádku a zmocniť sa nepriateľskej lode, musíte si ju odviesť k najbližšiemu prístavu na opravenie a doplnenie posádky. Verte, že každá jedna zmocnená loď bude mať pre vás cenu zlata, nakoľko stavba lode v prístavoch nebude záležitosťou pár ťahov. Pôjde o zdĺhavý a finančne náročnejší proces zodpovedajúci dobovej realite.

Lode sa stanú plne zničiteľné, strely z kanónov môžu narušiť sťažne, dokonca aj zabíjať individuálne posádku, roztrhnúť plachty a spôsobiť plne viditeľné škody na trupe, čo samozrejme ovplyvní aj jej bojaschopnosť. Môžeme orientovať streľbu priamo na trup lode alebo mieriť na sťažne a docieliť tak spomalenie nepriateľa alebo sa pripraviť dostatočný priestor na inváziu (rozumej strieľať tie gule po posádke). Fantázii sa medze nebudú klásť, nebudú chýbať rôzne druhy lodí a formácií flotily, v jednej flotile sa môže nachádzať maximálne až 20 lodí.

Sprístupnením lodnej dopravy na mory sa hráčovi ponúkne využitie obchodným ciest cez ktoré môže nasmerovať svoje prepravné lode. Treba však dať pozor na pirátov, ktorí by v hre taktiež nemali chýbať a samozrejme ani boje s nimi. Multyplayer by mal dokonca ponúknuť aj pirátsku frakciu.

Na vývoji nového Empire: Total War pracuje tím, ktorý nám priniesol Rome: Total War a rovnako ako vtedy, tak aj dnes nám prinesie nový engine na ktorom hra pobeží a jeho hardwarové nároky nebudú až také náročne nakoľko už sú známe tie minimálne - 2.4Ghz jednojadrový procesor, 256MB grafická karta (DirectX9 kompatibilná),1GB RAM (2GB ak máte Vistu). Multiplayer by taktiež nemal sklamať žiadneho hráča. Empire: Total War bude plne podporovaný prostredníctvom Steamu. Na všetky tieto zmeny si treba počkať nie do februára, ale až marca budúceho roka, kedy je ohlásený prvý výstrel z kanóna.