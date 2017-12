Hodnotenie hier v recenziách je preceňované

12. dec 2008 o 10:00 Ján Kordoš

Podľa jeho slov sú hodnotenia herných recenzií v niektorých prípadoch príliš preceňované a kupujúci na ne nie vždy kladú až tak veľký dôraz. Napríklad Assassin´s Creed – po počiatočnom nadšení všetkých v hernom svete prišlo rýchle vytriezvenie s dokončenou hrou a očakávaný titul dostával skôr vlažné hodnotenia a mnohí boli sklamaní. V Ubisofte sa obávali toho najhoršieho, no napokon išla hra na dračku (PS3 verzia – 3.07 milióna predaných kusov hry, X360 – 4.16 mil., PC – presné čísla sme nevedeli nájsť, za prvý mesiac predaja – júl – sa v Sev.Amerike predalo 40 tisíc kusov).

Pravým opakom je podľa Martineza prvý diel trilógie Prince of Persia s podtitulom Sands of Time. Vydanie tejto hry sprevádzali optimistické recenzie, no napokon sa hra až tak dobre nepredávala a celkovo si ju kúpilo niečo cez 2 milióny hráčov. V Ubisofte boli sklamaní z týchto slabších výsledkov.

Niekedy herné recenzie samozrejme nestačia – mnoho kvalitných projektov, ktoré boli originálne a recenzenti nimi boli unesení, sa v predajnosti prepadávali. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko, len nedávno bolo potvrdené pokračovanie kvalitného titulu od Ubisoftu, Beyond Good and Evil, ktorý si zamiluje každý, kto ho skúsi, no rebríčky predajnosti netrhal.

Martinez ďalej prezradil, že momentálne očakávajú ako si povedie nový Prince of Persia u hráčov. Recenzenti sú zdržanliví a chválou šetria, no Martinez je plný očakávania a verí, že sa hra bude predávať. V Ubisofte budú spokojní, ak sa predá 4-5 miliónov kusov hry, pod 1.5 milióna kusov to bude naopak sklamanie.

Zdroj:Kotaku