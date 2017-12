Sny zobrazia na počítači

Japonskí vedci oznámili, že dokážu na počítači vizualizovať obrazy, ktoré spracúva ľudská myseľ.

12. dec 2008 o 0:00 (čtk)

TOKIO. Sny človeka už nemusia patriť medzi jeho najskrytejšie tajomstvá. Japonský vedecký tím vyvinul technológiu, vďaka ktorej dokáže na počítači zobraziť to, čo sa deje v ľudskej mysli.

Vedci zo súkromného inštitútu ATR Computational Neuroscience Laboratories sú údajne schopní spracovať a premietnuť takéto obrazy priamo z ľudského mozgu. Zatiaľ však dokážu reprodukovať len jednoduché obrázky, technológia by však v budúcnosti mohla slúžiť na odhaľovanie snov (na ilustračnej snímke Adama Silvermana) a tajomstiev, ktoré ukrýva ľudská myseľ.

„Bolo to vôbec prvýkrát, keď sa podarilo z činnosti mozgu vizualizovať to, čo ľudia vidia,“ uvádza inštitút v správe. „Použitím tejto technológie by bolo možné nahrať a neskôr zreprodukovať subjektívne obrazy, ktoré ľudia vnímajú ako sny.“

Keď sa človek pozerá na nejaký objekt, sietnica oka rozoznáva obraz, ktorý je následne prenesený do elektrických signálov a tie smerujú do vizuálnej kôry mozgu. Japonský tím úspešne zachytil tieto signály a následne z nich rekonštruoval, čo človek videl.