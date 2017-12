Nathan Drake nahradí Indiana Jonesa

12. dec 2008 o 9:17 Ján Kordoš

Hlavného hrdinu, Nathana Drakea bude sprevádzať nová slečna – Chloe Frazer. Na otázku, či sa vrátia starí, známi Elena a Sully, sa vývojári z Naughty Dog nechceli vyjadrovať. Prezradili však, že ženskú postavu nadabuje Claudia Black, ktorú možno poznáte zo seriálov Farscape a Stargate SG-1 (+filmy). Skúsenosti s dabovaním hier rozhodne má, prihovárala sa nám už z mnohých herných titulov, napríklad God of War, Project Syplheed, Conan alebo Crysis. Nathana znovu nadabuje Nolan North (dabingový herec orientujúci sa na videohry, má ich na svojom konte niekoľko desiatok, zoznam nájdete na tomto mieste).

Ako sme už dávnejšie vedeli, zápletka sa bude točiť okolo hľadania lodí Marca Pola, ktoré sa záhadne stratili pri jeho príchode domov do Talianska. Podľa vývojárov využíval prvý diel Drake´s Fortune len 30% výkon Playstationu 3, zatiaľ čo pokračovanie by malo z konzoly dostať úplné maximum. Osobné súboje budú omnoho dynamickejšie, zbrane budeme môcť používať kedykoľvek, pri ktorejkoľvek činnosti (beh, lozenie po stenách, v úkryte za prekážkami, visiac nad priepasťou...) a konečne Nathan zvládne pohyb pri ukrytí za prekážku a zároveň mieriť na nepriateľa. A loziť by sa malo dať na čokoľvek.

Výrazne vylepšený bude fyzikálny model vplývajúci na postavu: Nathan stojí pevne na nohách vo vagóne vlaku, no na ňom už jeho pohyb tak jednoduchý nebude. Funkcia zkrádania sa dostane novú hrateľnosť. Zabudneme na nahrávanie jednotlivých scén, pretože žiadne nebudú. Využijeme taktiež funkciu nakláňania ovládača Sixaxis – potvrdené to bolo pri hádzaní granátov a ďalšie činnosti zrejme ešte pribudnú. Medzi ďalšie zmeny ovládania patrí vyhodenie minihier pri súbojoch, kde sme museli stláčať zobrazované tlačidlá.

O hudbu sa postará Greg Edmonson, ktorého talent sme si mohli vypočuť v prvom Uncharted a na svoje si istotne prišli aj fanúšikovia seriálov pri vynikajúcom Firefly.

Uncharted 2: Among Thieves jednoducho vyzerá na trhák a jeden z najočakávanejších titulov budúceho roku pre Playstation 3. Scany z Game Informeru nájdete napríklad na tejto stránke.

