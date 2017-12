Kino do vrecka. Ako vyberať?

Vreckové prehrávače majú za sebou éru, keď si dokázali poradiť výhradne s hudbou. Zdá sa, že štafetu úspešne prevzali na seba mobilné telefóny, ktoré sa dokážu popýšiť výdržou batérií, kvalitným zvukom ale aj čítačkou pamäťových kariet.

12. dec 2008 o 0:03 Milan Gigel

Vo vrecku pre ne niet jednoducho miesta. Všetko sa však mení s príchodom videozáznamov, ktoré sa k nám hrnú z internetu a počítačov. Každý správny prehrávač má dnes displej z ktorého nebolia oči a procesor, ktorý si poradí s najpoužívanejšími formátmi. Na čo dbať pri výbere?

Druh úložiska a formát prehrávača úzko súvisia. Výrobcovia môžu použiť polovodičové pamäte vysokých kapacít, ale pre jednoduchosť môžu siahnuť po osvedčenej platforme pevných diskov. Od ich rozhodnutia sa odvíjajú aj veľkosti prehrávačov. Kým niektoré sú tenké a štíhle, iné môžu pripomínať neforemne ťažkú tehlu. Preto je dôležité rozhodnúť sa vopred. Hľadám malý, šikovný prehrávač do vrecka, v ktorom si budem často meniť filmové tituly, alebo je pre mňa prioritou kapacita, pretože sa bez stoviek gigabajtov jednoducho nezaobídem? Zdá sa, že životný štýl velí jasne – flash technológie vyhrávajú a tenké vyhotovenia sú jednoducho „in“.

Čím väčšia je kapacita úložiska, tým viac záleží na tom, akou rýchlosťou naň môžete kopírovať dáta. Stráviť desiatky minút pri prenášaní tristo megabajtového súboru s filmom nikoho nepoteší. Prehrávače sa líšia nielen v rýchlosti prenosu, ale aj spôsobe. Kým niektoré využívajú štandardné rozhranie USB Mass Storage ktoré funguje rovnako ako USB kľúč, iné využívajú pri prenose multimédií špeciálne softvéry alebo Windows Media Player. Výhodou je možnosť kopírovania súborov s licenciami, nevýhodou to, že na cudzom počítači bez potrebnej podpory jednoducho nepochodíte.

Na malom vreckovom displeji nemožno vyčariť plochu filmového plátna, rozdiely v uhlopriečkach predsa len sú. Minimálnou hranicou je dvojpalcová platforma, najpoužívanejšou trojpalcová, existujú však prehrávače, ktoré dostali do vienka displeje s uhlopriečkou až štyri a pol palca. Čím je displej väčší, tým menej vás budú bolieť pri cestovaní oči. Displej rozkmitaný pohybom vlaku či autobusu rozhodne váš zrak neupokojí. Preto v tomto prípade viac znamená skutočne viac. Pri displeji si všímajte jeho farebnosť a rozlíšenie. Zabudnite však na to, že si v teréne pozriete film s titulkami. To je možné iba v prípade, ak je prehrávač vybavený TV výstupom.

Rozhodujúcim faktorom je výdrž batérie. Výrobcovia údaje zvyknú máličko nafukovať, preto odpočítajte nejakých 10 až 20 percent a dostávate sa do reálu. Používaním sa batéria opotrebúva a jej kapacita klesá. Pri hudbe sa dnes hravo prehupnete cez hranicu 24 až 30 hodín. Filmové tituly sú náročnejšie na spracovanie a bez aktívneho displeja sa nezaobídu, preto sa typické časy pohybujú v rozmedzí od 6 do 8 hodín.

Ak štítok hovorí menej, hľadajte iný model. Nuž na čo by vám bol prehrávač, na ktorom si nemôžete pozrieť na jedno nabitie viac ako jeden film?

Ak patríte medzi tých, čo sa neustále ponáhľajú, skúste prevetrať svoju zbierku filmov a porovnajte ich formát s tým, čo podporuje prehrávač. Softvéry dnes dokážu zmeniť formát filmu pri jeho kopírovaní, ide však o zdĺhavý krok. Čím viac formátov prehrávač podporuje a s čím vyššími rozlíšeniami dokáže pracovať, tým lepšie pre vás. Ušetríte viac času, ako si myslíte.

Prehliadnuť by ste nemali ani kvalitu zvukového výstupu a slúchadlá, ktoré tvoria súčasť dodávky. Niektoré dokážu výrazne degradovať kvalitu audiovýstupu a tak sa investícii do dobrých slúchadiel nevyhnete. Možno prídete na to, že ak by ste si pár stovák priplatili, mohli ste mať prehrávač, ktorý má v balení slúchadlá, ktoré stoja na pulte necelé dve tisícky. Obozretnosti niekedy nie je dosť a tak preto porovnávajte. Showroomy predajcov sú tu predsa na to. A ak nepochodíte, vždy sú tu internetové obchody, v ktorých môžete tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní.

Váhavé typy by mali presondovať aj ponuku prenosných DVD prehrávačov. Sú praktické, stačí do nich zasunúť DVD disk s požičovne a máte po starostiach. Nepotrebujete žiadny počítač a so 7- či 9-palcovým displejom na tom budete podstatne lepšie, ako s vreckovým prehrávačom v hrsti.