Akcionár Yahoo nalieha na predaj vyhľadávača Microsoftu

Americká investičná spoločnosť Ivory Investment Management, ktorá je vlastníkom 1,5-percentného podielu v internetovej spoločnosti Yahoo nalieha na Yahoo, aby predala svoj vyhľadávač počítačovému gigantu Microsoft.

10. dec 2008 o 20:19 SITA

NEW YORK. Podľa Ivory Investement by takýto obchod mohol viac ako zdvojnásobiť hodnotu internetovej spoločnosti. Spoločnosť Ivory navrhla predstavenstvu Yahoo, aby zachránilo dohodu s Microsoftom, ktorú zavrhlo v tomto roku. "Myslíme si, že dohoda s Microsoftom by zvýšila hodnotu akcií Yahoo na 24 až 29 USD za akciu, čo je viac ako dvojnásobok včerajšej uzatváracej ceny akcií na úrovni 12,19 USD," uviedol Curtis Macnguyen z Ivory Investment Management.

Microsoft sa opakovane vyjadril, že nemá záujem o akvizíciu celej spoločnosti. Prevzatiu vyhľadávača je však spoločnosť otvorená. Hovorkyňa spoločnosti Yahoo sa k záležitosti odmietla vyjadriť. Yahoo i Microsoft by touto akvizíciou mohli ušetriť 800 mil. USD. Microsoft by kúpou vyhľadávača získal väčší podiel na lukratívnom trhu internetového vyhľadávania a reklamy, čím by mohol lepšie konkurovať spoločnosti Google.