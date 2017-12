K výberu nezdravého jedla vraj ľudí nabáda gén

Ľudia, ktorí majú v sebe niektorý variant génu spojeného s obezitou, zjedia pri každom jedle v priemere o sto kalórií viac.

11. dec 2008 o 14:36

LONDÝN.

Kľúčový variant génu FTO nosí v sebe zrejme 63 percent ľudí. Tvrdia to vo svoje štúdii vedci. Zverejnili ju v odbornom časopise The New England Journal of Medicine.

Vedci skúmali skupinu sto detí vo veku od štyroch do desiatich rokov. Deti, ktoré mali variant génu FTO, si vyberali jedlá s vyšším obsahom cukrov a tukov.

Inštinktívne ich tieto jedlá priťahovali viac než jedlá označované ako zdravé. Každé dieťa zahrnuté do štúdie podstúpilo tri testy, pri ktorých im ponúkli celý register rôznych typov jedál. Vedci zistili, že tento variant génu nemá žiadny dosah na rýchlosť, s akou telo strávi jedlo, alebo na aktivitu ľudí. Nenašli tiež žiadny dôkaz o tom, že by nositelia tohto variantu génu mali problém uvedomiť si, že sú nasýtení a že by mali prestať jesť.

Títo ľudia zrejme inštinktívne viac priťahujú kalorickejšie jedlá. "Naša práca ukazuje, že tento gén sám nevedie k obezite bez prejedania.

Vyplýva z nej tiež, že obezita spojenú s týmto genóm by sa dala regulovať starostlivou kontrolou stravovania," povedal vedúci štúdie Colin Palmer.

Jej výsledky tiež posilnili teóriu, že prudko stúpajúca obezita je tesne spätá so širokou dostupnosťou lacných jedál, ktoré zvyčajne skrývajú množstvo kalórií.

Poučenie pre ľudí, ktorí majú príslušný variant génu FTO, je jednoduché: odolať pokušeniu napriek tomu, že ich genetická výbava ich vedie k tomu, aby robili niečo iné.

Výskum ukázal, že ľuďom, ktorí majú jednu kópiu kľúčového génu FTO, čo je 49 percent populácie, hrozí o 30 percent vyššie riziko obezity, zatiaľ čo ľuďom, ktorí majú dve kópie génu, sa toto riziko zvyšuje takmer o 70 percent.

S obezitou je podľa Palmera pravdepodobne spojených mnoho rôznych génov. "Musíme nájsť cesty k tomu, ako urobiť zdravší životný štýl príťažlivejší, aby sa potom mohol stať jednoduchšou voľbou," dodal Palmer.