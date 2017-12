Ploché televízory nie sú iba módou

11. dec 2008 o 10:15 Milan Gigel

Rozhodli ste sa, že tento rok investujete do plochého televízneho prijímača? Nebuďte nepozorní a myslite na to, že kupujete zariadenie, ktoré bude vo vašej obývačke slúžiť viac ako 10 rokov.

Ušetriť jednu či dve tisícky iba preto, že ste naleteli na minuloročný model, sa nevypláca. Môže vás to mrzieť viac, ako si myslíte.

Čím sa ploché televízory líšia od tých obyčajných? Sú vyzbrojené zobrazovacími panelmi, ktoré otvárajú cestu k jemnejším detailom a funkciám, ktoré so sebou prináša digitálne vysielanie. Aby ste však ich možnosti využili naplno, je dôležité, aby ste sa prepracovali ku kvalitnejšiemu signálu. Ten prichádza do domácnosti cez digitálne káblovky, terestriálne vysielanie v digitálnom formáte DVB-T, satelitné DVB-S kanály a prostredníctvom stolových prehrávačov, ktoré si poradia s diskami Blu-ray alebo prostredníctvom funkcie Upscale vylepšia obraz obyčajných DVD titulov.

Full HD a HD Ready sú dve označenia, ktorým neutečiete. Full HD znamená, že televízor je vybavený obrazovkou, ktorá je schopná zobraziť až 1080 riadkov televízneho obrazu. Je to najvyššia kvalita záznamu, akú v súčasnosti ponúkajú blu-ray nosiče. Televízory s označením HD Ready signál v plnej kvalite zobraziť dokážu, používajú však obrazovku, ktorá má 720 riadkov.

Práve v takejto kvalite je vysielanie digitálnych staníc štandardom a výber „polovičného há-dé“ je zlatou strednou cestou. Viaceré výskumy tvrdia, že bežný konzument rozdiel medzi Full HD a HD Ready zobrazením takmer nepostrehne. Mnohí potrebujeme okuliare a ani o tom nevieme. Pozor však na lacné Full HD televízory, ktoré zobrazujú signál iba vo formáte 1080i namiesto plnej kvality 1080p. Znamená to, že pri každom priechode zobrazia iba 720 riadkov signálu namiesto plných 1080, čím sa kvalita obrazu približuje k obyčajným HD Ready modelom.

Ceny modelov s veľkými uhlopriečkami sú priam lákavé, zvážte však možnosti vášho príbytku. Čím bližšie k televízoru sedíte, tým je obraz menej celistvý a jeho kvalitu narúša bodová štruktúra. Pri HD Ready modeloch počítajte pri 82-centimetrovej uhlopriečke s dvojmetrovou vzdialenosťou, pri 106 cm s 2,5-metrovou, pri 127 cm prekročíte hranicu troch metrov. Pri platforme Full HD sa vzdialenosti skracujú približne o 70 centimetrov, pretože body sú menšie. Televízor by mal byť umiestnený vo výške očí a pre montáž sú ideálne nástenné držiaky.

Tie môžu byť pri niektorých modeloch v cene ako bonusové príslušenstvo.

Plazma, alebo LCD? Ide o dvojicu rôznych technológií, medzi ktorými sa priepasti v posledných rokoch vyrovnali podobne ako ceny. Všade je však potrebné počítať s kompromismi, takže myslite na to najdôležitejšie. Panel plazmy je vyhotovený zo skla, s čím súvisí podstatne vyššia hmotnosť. Horšie vypracované modely odradia odleskami okolia na lesklom paneli, bez povšimnutia by nemalo zostať ani zahrievanie, ktoré v letných mesiacoch pri malej miestnosti a veľkej uhlopriečke naruší klímu.

Pozor na modely so zabudovanou ventiláciou – v prašnom prostredí sa môže stať hlučnou rovnako, ako v počítači. LCD displeje zväčša zaostávajú za plazmou kontrastom obrazu a väčšina modelov na trhu má v tmavých scénach badateľné podsvietenie displeja, ktoré nemusí byť najrovnomernejšie. Ak zabudneme na najdrahšie top modely v ponuke výrobcov, vo všeobecnosti platí pravidlo, že pri okolitom osvetlení vníma ľudské oko LCD displeje ako kvalitnejšie, akonáhle sa však ocitnete v úplnej tme, víťazí plazma. V akých podmienkach sledujete televíziu vy?

Ak je digitálny tuner za príplatok, pouvažujte nad tým, či vôbec budete v budúcnosti potrebovať príjem digitálneho terestriálneho vysielania. Tí, čo používajú set-top boxy káblových operátorov tento prvok nikdy nevyužijú. Naopak, ak je pre vás DVB-T nevyhnutnosťou, presvedčte sa o tom, že televízor zvládne aj dekódovanie signálu EPG – elektronického programu.

Nedúfajte, že sa vám podľa parametrov v letákoch podarí porovnať dva rôzne modely televízorov. Výrobcovia robia všetko pre to, aby to bolo nemožné. Kontrast uvádzajú v nejasných mierach, rovnaké prvky výbavy nazývajú odlišnými označeniami a snažia sa kamuflovať všetko, čo vám môže pri rozhodovaní pomôcť. Ak už viete, akú technológiu obrazovky hľadáte, či chcete Full HD alebo HD Ready panel a je zrejmá aj uhlopriečka, všimnite si spotrebu modelov, počet a konfiguráciu vstupov. Čím viac HDMI portov, tým lepšie.

Nuž a nakoniec nezabudnite na to najdôležitejšie. S novým televízorom pošlite starý DVD prehrávač s analógovým výstupom čím skôr na večný odpočinok. Siahnite po novom modeli s funkciou Upscale a HDMI výstupom. Investícia je minimálna a kvalita obrazu je priepastne vyššia.