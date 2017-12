Philips PVD1079 – prenosný televízor, s ktorým máte svet v hrsti

11. dec 2008 o 6:00 Milan Gigel

Zapáčili sa vám notebooky vybavené televíznym tunerom, ktoré je možné prenášať v byte z miesta na miesto? Potom by ste mali vedieť, že existuje aj iné riešenie. Je ním prenosný televízor. Zvládne analógové i digitálne vysielanie, zaobíde sa aj bez napájacieho kábla a ak máte chuť na fotografie z dovolenky, hudobné hity, alebo filmové trháky, máte ich mať.



V posledných týždňoch sme sa v redakcii venovali testu prenosného hybridného televízora Philips PVD1079/12. Možno si poviete, na čo je vôbec dobré prenášať televízor z miesta na miesto? Odpoveď je jednoduchá. Či chystáte relax v záhradnom altánku, posedenie na terase, alebo vás v pivnici čaká veľké upratovanie, nemusíte zostať nasucho. Multimediálny televízor poputuje s vami, kdekoľvek sa pohnete – zdá sa, že rádio možno zapadne prachom.



Malý talent na veľkej nohe

Dizajnéri sa pri návrhu nepúšťali do žiadnych experimentov a požičali si odskúšané prvky zo sveta prenosných DVD prehrávačov a digitálnych fotorámikov. Výsledkom je svieži moderný „look“, ktorý na stole pripomína funkčne upravenú zmenšeninu plochého televízora v podobe, v akej ho poznáme z obývačky. Iba elektronika sa spoza panelu presťahovala do podstavca, ktorý ponúka objem pre ozvučenie a priestor pre zabudovanie akumulátora.



Tí, čo radi v interiéroch experimentujú, ocenia možnosť montáže na stenu. Stačí využiť dvojicu skrutiek v úlohe závesu a plochá noha sa stáva nepotrebnou. Tento spôsob montáže nájde svoje uplatnenie v kuchyni, či kúpeľni. Napadlo nám, že v kombinácii s bezdrôtovým kamerovým systémom je možné televízor použiť ako dohľadovú konzolu na ľubovoľnom mieste v dosahu signálu. Aj keď vypadne centrálne napájanie, máte tri hodiny k dobru. O napájanie sa postarajú zabudované akumulátory.



Konštrukciu hodnotíme ako dobre zvládnutú, iba pánt na ktorom je upevnený ľahučký panel má väčšiu vôľu, ako je zvykom. Zdá sa však, že nejde o nedostatok, ktorý by pri dlhodobom používaní mohol prerásť do väčších rozmerov.



Digitál aj analóg, FM žiaľ chýba

Televízor je vybavený hybridným tunerom, ktorý si poradí ako s analógovým vysielaním, tak so signálom v digitálnom formáte DVB-T. Jednoducho povedané – čo je k dispozícii, to využije. Pre príjem signálu slúži jednoduchá magnetická anténka na dvojmetrovom kábliku, ktorý umožňuje smerovanie ku zdroju signálu. Príjem terestriálneho vysielania sme si overili v modelovej prevádzke. Dodávaná anténka nie je všemocná, so stanicami s dostatočne silným signálom si však poradí. Ako sme však mali možnosť zistiť, interiérovú anténu s predzosilňovačom neporazí.



Ladenie kanálov je automatické a firmvér prijímača samostatne obsluhuje analógové a digitálne vysielanie. Televízne stanice s dostatočne silným signálom sú uložené do predvolieb, v digitálnom profile nechýba ani obsluha rozhlasových staníc a podpora elektronického programového sprievodcu v základnom rozsahu funkcií. Frekvenčný rozsah oboch tunerov pokrýva obvyklú šírku pásma, čo nás však zamrzelo je chýbajúca podpora pre príjem FM vysielania. Pri prenosnom zariadení, ktoré sa má starať o zábavu pri akejkoľvek činnosti je to rozhodne prešľap.



Ocenili sme, že výrobca nezabudol na podporu teletextu, ktorý je pre mnohých oporou pri prehliadaní programu analógového vysielania. Funkcie tuneru sme otestovali aj na analógových rozvodoch káblového operátora, kde sme uspeli tak, ako sme predpokladali. V porovnaní s veľkým televízorom tento drobec v žiadnom smere nezaostáva. Nuž a diaľkové ovládanie? To je dnes snáď už samozrejmosťou.



Displej nie je žiadne béčko, zvuk príliš neoslnil

26 centimetrov v širokouhlom formáte 16:9 možno v triede prenosných videozariadení radiť k vyššej strednej triede. Ak k tomu doplníme rozlíšenie WVGA 800x480, matný polarizačný film pre dobrú viditeľnosť v svetlom prostredí a vysoký kontrast, môžeme hovoriť o luxuse, ktorý je skôr doménou počítačovej techniky. Je zrejmé, že výrobca to s multimédiami myslí vážne. Preto neváhal a siahol po novom paneli, ktorý so segmentom lacných prenosných DVD prehrávačov a fotorámikov nemá nič spoločné.



Podsvietenie panelu je rovnomerné a kvalitu zobrazenia hodnotíme v rôznych svetelných podmienkach ako dobrú. Na priamom slnečnom svite sme síce s kvalitou obrazu neboli spokojní, v prístrešku, čiastočne krytí pred slnečnými lúčmi sme mali možnosť sledovať vysielanie bez výraznejšej straty kontrastu. Aké však budú podmienky v letných slnečných mesiacoch dnes posúdiť nevieme.



Ozvučenie má výkon 2W RMS a vďaka silným neodýmovým magnetom sa zvuk nestrácal ani na otvorenom priestranstve v exteriéri. Reprodukcia je dostatočne hlasitá, pri sledovaní filmových titulov zodpovedá jej kvalita úrovni ponúkanej mobilnými zariadeniami. Pri hudbe je zrejmé, že kvalita ozvučenia by mohla byť o čosi lepšia. Dominujú stredy a výšky s basmi sa strácajú kdesi v okolí. Predsa len, v minulosti sme mali k dispozícii viacero mobilných riešení, ktoré ponúkali i v malom objeme kvalitnejší zvuk. Dobrou správou je, že k televízoru je možné cez 3,5 mm jack konektor pripojiť slúchadlá, alebo doplnkovú aparatúru pre ozvučenie.



Číta SD karty, USB kľúče a má kompozitný vstup

Sledovaním televízneho vysielania však zábava nekončí. Prostredníctvom káblovej redukcie je možné ku kompozitnému vstupu pripojiť ľubovoľný zdroj externého signálu. Či už ide o DVD prehrávač, digitálny fotoaparát, alebo kameru je v podstate jedno. Hlavné je, že okolie neignoruje.



Zabudovaná čítačka pamäťových kariet formátu Secure Digital a USB port naznačujú, že sa dostávame do sveta počítačov a multimédií. Firmvér si poradí s hudobnými nahrávkami vo formátoch MP3 a WMA, digitálnymi fotografiami vo formáte JPEG a videami, ktoré boli zaznamenané prostredníctvom kodekov DivX a MPEG4.



Funkcie prehliadania digitálnych formátov zodpovedajú štandardu, s akým sa stretávame aj pri ostatných zariadeniach. Softvér rozoznáva adresárovú štruktúru, znaky s diakritikou však nahrádza otáznikmi. To azda preto, že aj samotný softvér komunikuje s používateľom iba niekoľkými svetovými jazykmi, takže lokalizácia chýba. Zaujímalo nás teda, ako si poradí s filmami, ku ktorým sme priložili titulky v samostatných súboroch. Po nastavení správneho jazyka sa diakritika zobrazovala správe a texty boli dobre čitateľné i na malej uhlopriečke displeja. Použiteľnosť môžeme hodnotiť na jednotku.