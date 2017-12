Spermie? To má čas

Samce istej hlísty dlhodobo existujú bez spermií. Produkovať ich začnú iba po istom čase strávenom v spoločnosti samičiek.

11. dec 2008 o 0:00 (urb)

BRATISLAVA. Parazitická hlísta druhu Steinernema longicaudum zabíja hmyz. Tak ako iné parazity vniká ešte ako mladá do tiel hmyzích jedincov, kde sa vyvíja.

Výskum reprodukcie tejto hlísty odhalil nezvyčajnú skutočnosť: samce nemali nijaké spermie.

Pri hlodavcoch, rybách a hmyze sa zistilo, že počet spermií sa mení podľa aktuálnych sociálnych okolností a teda príležitostí k páreniu, no úplná neprítomnosť spermií je skôr unikát.

Aby samce hlísty začali produkovať spermie, vyžadovalo si to prítomnosť samičiek. Keďže hlísty nemajú oči, stačil aj chemický signál od samičiek, umiestnených za pórovitou priehradkou.

Zatiaľ nevedno, či predmetná chemická látka, feromón, súčasne láka samcov k samičkám a spúšťa tvorbu spermií. V prírode to býva tak, že samce hlísty jednoducho nemajú šancu prekvapujúco sa stretnúť so samičkou. Život trávia osamotene v tele hmyzu a sú tak odkázaní na ďalšiu mladú hlístu, ktorá doň prenikne. Ak je to samička, narastú im tvorbou spermií rozmery reprodukčného traktu.

Náročná na materiál a energiu zväčša býva tvorba vajíčok. No aj tvorba spermií, ak ich má byť veľa alebo sú zvlášť veľké. Každopádne je namieste hospodárnosť, a samce hlíst to doviedli do extrému.

V časopise Current Biology to napísali Lemma Ebbsaová, Ilona Dixová a Christine Griffinová z Írskej národnej univerzity v Maynoothe.