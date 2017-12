Magazín Time zverejnil rebríček najlepších hier za rok 2008 - GTA 4 na prvom mieste

10. dec 2008 o 16:54 Ján Kordoš

Americký denník Times

Grand Theft Auto 4

Značne kontroverzná akčná hra, ktorú niektorí odsudzovali ako navádzajúcu na násilie, kradnutie aut a prostitúciu. Vzbúrilo sa proti nej dokonca aj zoskupenie Matiek bojujúcich proti alkoholu za volantom. V hre ste sa totiž mohli opiť a podľa vlastného svedomia a vedomia si sadnúť do vozidla a „šoférovať“. Nič to však nebolo platné a Time dali tento titul na prvú priečku – a zaslúžene.

Odôvodnenie bolo jednoduché: „Žiadny z herných tvorcov nemal tak radikálne a vášnivo prerozprávaný príbeh ako tí z Rockstar North. “ Zápletka točiaca sa okolo Nika Belica mala nielenže spád, ukazovala na problémy prisťahovalectva, ale zároveň vtipne parodovala New York či niektoré životné štýly a konzumnú kultúru. Dokonca sa objavili aj hlasy o pomalom spájaní videohier a umenia, no s tým by sme sériu GTA nedávali vôbec do súvislostí.

Každý zo zastúpených titulov patrí medzi špičku vo svojom žánri. Veľmi príjemne prekvapilo prebojovanie sa násilných hier (čiže prístupných výhradne dospelým hráčom) do rebríčka. Okrem spomínaného GTA 4 sa v ňom objavili krvavé tituly ako Gears of War 2 a hororový projekt Dead Space . Medzi nenásilné hry, ktoré si svoje miesto zaslúžia, patrí LittleBigPlanet a Spore .

Najlepšie hry roku 2008 podľa Time 1. GTA IV

2. Braid

3. LittleBigPlanet

4. Rock Band

5. Gears of War 2

6. Dead Space

7. Star Wars: The Force Unleashed

8. Hunted Forever

9. Fieldrunners

10. Spore

Zdroj: Shacknews,Time