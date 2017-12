Našli čierne „nič" v strede našej galaxie

Dôkaz o existencii obrovskej čiernej diery v strede Mliečnej cesty sa podarilo priniesť dvom tímom vedcov.

11. dec 2008 o 17:30 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Skúmať šestnásť rokov čosi, o čom všetci tušia a rozprávajú, no nikto to nikdy nevidel. Tak možno v skratke zhrnúť výskum európskych a amerických vedcov, ktorý mal dokázať prítomnosť čiernej diery v strede našej galaxie.

Údajne preukázal. „Priniesli sme doteraz najlepšie empirické dôkazy, že táto diera jestvuje," povedal vedúci európskeho tímu astronómov profesor Reinhard Genzel. Astronómovia roky sledovali 28 hviezd a zaznamenávali ich pohyb - to ich doviedlo k čiernej diere Sagittarius A*.

Neviditeľné tajomstvo

Problémom čiernych dier, a táto má približne štyrimiliónkrát takú hmotnosť ako naše Slnko, je, že ich nemôžeme priamo pozorovať. Klasickými metódami sú tieto záhadné vesmírne objekty neviditeľné, o ich prítomnosti väčšinou vieme len z ich vplyvu na iné telesá.

Dôvodom je, že priťahujú nielen vedcov, ale najmä vesmírne objekty takou veľkou silou, že z ich blízkosti neunikne dokonca ani svetlo - čo je dôvod, prečo čierne diery nevidíme. Napriek tomu sa ukazuje, že vyžarovať isté druhy žiarenia dokážu. Stále však úplne nevieme, ako je to možné.

Naša „vlastná" čierna diera približne v strede Mliečnej cesty je od Zeme vzdialená 27-tisíc svetelných rokov. Znamená to, že ak by sme ju aj mohli vidieť, videli by sme len to, čo sa v nej odohrávalo pred takmer tridsiatimi tisíckami rokov. V jej pozorovaní nám bráni aj medziplanetárny prach. Preto astronómovia používajú infralúče, ktoré sa cez tento „neporiadok" dokážu pozerať. Európanom napríklad pomáhal teleskop v Čile, Američanom na Havaji.

„Stred našej galaxie je úžasné laboratórium, v ktorom môžeme sledovať základné procesy silnej gravitácie," povedal Genzel. Jeho kolega Stefan Gillessen podľa The Times dodal, že „niektoré hviezdy sa v tejto oblasti správajú ako roj včiel".

V galaxii opreteky

Hľadanie srdca našej galaxie bolo vlastne pretekmi medzi európskym tímom z nemeckého inštitútu Maxa Plancka a Američanmi z univerzity UCLA. Zaujímavé tiež je, ako o ňom informovali média. Kým britské BBC hovorí len o európskom tíme, Los Angeles Times hovorí najmä o americkom. Tlačové agentúry len sucho konštatujú, že šlo o vedcov.

Hľadanie sa však napokon skončilo remízou - oba tímy svoje výsledky odpublikujú naraz v novom čísle odborného časopisu Astrophysical Journal.