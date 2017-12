Sony prepustilo 8 tisíc zamestnancov v elektronickom sektore

10. dec 2008 o 15:05 Ján Kordoš

Nutnosť prepustiť nepotrebných zamestnancov a reorganizovať ostatných sa stáva nutnosťou i pri veľkých spoločnostiach. Pokles záujmu oproti predpokladom si zrejme vyžiada ešte ďalšie kroky aj u iných herných firiem. So značkou Playstation by štruktúrne zmeny nemali v žiadnom prípade zamávať a i naďalej sa bude rozširovať. Podľa prvých predpokladov by hromadné prepúšťanie malo Sony ušetriť až niekoľko stovák miliónov amerických dolárov.

Zdroj:Joystiq