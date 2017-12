Doplatí Electronic Arts na nové značky a sériu Need for Speed?

10. dec 2008 o 14:47 Ján Kordoš

Tá si od recenzentov odnášala pomerne vysoké hodnotenia, no hra sa nepredávala až tak dobre ako sa predpokladalo. Dá sa teda povedať, že hardcore hráčov nezaujala natoľko, aby si ju kúpili a mainstreamovým hráčom zas pripadala príliš zložitá a originálna na to, aby riskovali. Neznamená to však, že by Electronic Arts končilo s novými značkami – potvrdil to aj šéf spoločnosti, John Riccitiello.

Podľa jeho slov sa nepredávalo Mirror´s Edge zle, avšak očakávanie hra zatiaľ nenaplnila. Ako dôvod udal aj prebiehajúcu finančnú krízu, ktorá donútila potenciálnych kupcov zvážiť svoje investície do projektov, o ktorých toho mnoho nevedia.

Za toto obdobia sa naopak napriek predpokladom darilo hororovému projektu Dead Space , ktorý považuje Riccitiello za úspech celého Electronic Arts. Nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek pohľadu, Electronic Arts investovalo mnoho financií a úsilia do nových IP, z ktorých musíme vyzdvihnúť zombie masaker Left 4 Dead , ktoré sa predáva výborne hlavne cez Steam. O úspešnosti Spore netreba veľa hovoriť, každý titul, pod ktorým je podpísaný Maxis, má okamžite vysokú predajnosť. V prepadlisku dejín sa napokon nestratila ani strieľačka Crysis a prídavok Warhead .

Vložené investície sa nemusia vývojárom vrátiť hneď a Riccitiello dúfa, že nastavený kurz v rozvíjaní nových svetov pokračovaniami bude tým správnym riešením. V momente, kedy však značka nebude spĺňať kritéria kvality, bude okamžite pozastavená. To sa stalo pripravovanému (a značne očakávanému akčnému titulu) Tiberium zo sveta Command & Conquer, ktorý by si na seba s veľkou pravdepodobnosťou zarobil vďaka známej licencii, no vývoj bol i tak pozastavený práve z dôvodov nevalnej kvality po roku vývoja.

Riccitiello už dávnejšie prehlásil, že v Electronic Arts začínajú klásť dôraz na zvýšenú kvalitu nezávisle od známeho mena a ročne dochádza k zrušeniu viacerých projektov, ktoré ani nemuseli byť oznámené. Pomerne dobre sa predávala aj posledná FIFA 09 , nezaostávala hokejová simulácia NHL 09 (reč je o konzolových verziách), no v predajnosti úplne prepadlo Need for Speed: Undercover a veľmi sa nedarí ani hudobnému Rock Bandu 2 .

Práve akčné preteky Need for Speed v poslednej dobe kvalitatívne skôr stagnujú, avšak každoročne nám EA ponúka nové a nové pokračovanie. John Riccitiello sa vyjadril aj smerom do budúcnosti. Do úplne nových IP v novom roku nebudú investovať až tak mnoho financií ako tomu bolo doteraz – aj ako dôsledok finančnej krízy, kvôli ktorej bol zredukovaný počet všetkých zamestnancov Electronic Arts o šesťsto ľudí. Výborne má vraj našliapnuté MMO Warhammer Online , s ktorým sa počíta ako ambicióznym projektom do budúcnosti.

Ešte keby si to v Electronic Arts rozmysleli s nelogickým používaním DRM v PC hrách, nebolo by sa na čo sťažovať, pretože skutočne: ktorá spoločnosť v tento rok priniesla toľko úspešných noviniek?

