Phil Harrison: Budúcnosť je v digitálnej distribúcii

10. dec 2008 o 12:34 Ján Kordoš

Ak sa aspoň trochu orientujete na hernej scéne, určite Phila Harrisona poznáte ako veľkého zástancu sťahovateľných hier. Túto filozofiu začína postupne presadzovať aj Atari, čo vyústilo do remake-ov niektorých známych klasík pre iPhone. V rozhovore pre Eurogamer Harrison uviedol, že práve možnosť sťahovania menších projektov pre Playstation Portable je šanca, ktorej by sa malo Sony chopiť. Handheld od Sony má totiž výborný hardwarový potenciál oproti konkurenčnému NDS, no pre PSP vzniká stále menej a menej hier.

Šancu vidí Harrison v online distribúcií, na ktorú by sa Sony malo zamerať. Charizmatická osobnosť v čele Atari síce nepotvrdila, či plánujú vydať niektoré staršie hity Atari aj na PSP, no s veľkou pravdepodobnosťou to istotne minimálne skúsia. Online distribúcia má rozhodne nielen v oblasti handheldov veľkú budúcnosť – stačí sa pozrieť na úspešný biznis mobilných hier, ktoré sú distribuované výhradne digitálnou cestou.

Zdroj: Eurogamer