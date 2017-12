Indický súd by mal zakázať Google Earth - pre teroristov

Indický súd vyzvali, aby zakázal internetovú službu Google Earth v čase pribúdajúcich náznakov, že satelitné snímky ponúkané na webe boli zneužité pri plánovaní minulomesačných teroristických útokov v indickej finančnej metropole Bombaj. Zahynulo pri nich

9. dec 2008 o 18:51 TASR

BOMBAJ. vyše 170 ľudí. Informovala o tom dnes webová stránka timesonline.co.uk.

V žiadosti podanej na najvyššom súde v Bombaji sa uvádza, že služba Google Earth ponúkajúca mapy a satelitné snímky Zeme "pomáha teroristom v plánovaní útokov". Advokát Amit Karkhanis vyzval súd, aby nariadil internetovému prehliadaču Google rozmazať alebo znejasniť snímky citlivých oblastí Indie, kým nebudú tragické udalosti vyšetrené.

Sú náznaky, že strelci, ktorí 26. novembra zaútočili na Bombaj, aj ľudia, ktorí ich vycvičili, boli technicky zdatní a dobre informovaní. Zdá sa, že skupina využila zložité systémy GPS pri navigácii počas plavby po mori do Bombaja. Členovia skupiny medzi sebou komunikovali satelitnými telefónmi, využívali mobily s viacerými rôznymi SIM kartami a pomocou služby webového prehľadávania Blackberry v mobiloch zrejme monitorovali udalosti, ktoré nasledovali po obkľúčení útočníkov. Polícia v Bombaji oznámila, že teroristi vďaka satelitným snímkam dobre poznali ulice indického finančného centra Bombaj. Uviedol to samotný strelec, ktorého chytili živého. Prepadové oddiely, ktoré vtrhli do hotela Tádž Mahál v Bombaji, informovali, že militanti boli priamo napojení na kontrolnú miestnosť s kamerovým systémom v budove.

Žiadosť podaná na súde nasleduje aj po nepotvrdených správach, že podozrivý militant Ahmed Ansari, ktorého zatkli vo februári v severoindickom štáte Uttarpradéš, priznal, že členovia skupiny Laškare Tajjaba mu ukázali mapy s polohami indických budov. Laškare Tajjaba je v Pakistane sídliaca teroristické frakcia, ktorá podľa presvedčenia indických úradov stojí za bombajskými útokmi. Ansari mal pri sebe falošný pakistanský pas a zoznam aj mapy deviatich cieľov v južnej časti Bombaja, vrátane hotela Tádž Mahál. Na ne minulý mesiac atentátnici zaútočili.