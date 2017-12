Nestresujte žiakov červeným perom

Učitelia, ktorí používajú na opravy školských písomiek červeným perom, môžu ubližovať psychike žiakov. Táto farba je totiž príliš agresívna. Tvrdí to vo svojej stratégii vzdelania vláda austrálskeho štátu Queensland.

10. dec 2008 o 10:00 ČTK

Balíček rád, ktorý tento mesiac rozposlali asi do 30 škôl Queenslandu, ďalej napríklad učiteľov nabáda, aby sa žiakom ospravedlnili, ak nemali pravdu, či aby vyzývali študentov na urobenie si "auditu vlastných schopností", v ktorom by sa zamerali na svoje individuálne kvality, a nie len na svoje nedostatky.

Kampaň, ktorá má pomôcť zlepšeniu duševného zdravia detí v Austrálii, vyvolala už prudké spory v miestnom parlamente a opozičný poslanec Mark McArdle ju nazval "výstrednou a bláznivou ľavičiarskou politikou".

Minister zdravotníctva Stephen Robertson však upozornil, že samovraždy medzi mladistvými sa stávajú v Austrálii vážnym problémom. "To nie je nič na smiech, je to vážna vec. A ak odborníci rozhodli, že to je jeden zo spôsobov,

ktoré by mali učitelia zvážiť, budú ich podporovať," povedal.

Podľa niektorých austrálskych organizácií zaoberajúcich sa duševným zdravím obyvateľstva majú v Austrálii najväčšie psychické problémy mladí ľudia vo veku medzi 18 a 24 rokmi, pričom 14 percent austrálskych detí a dospievajúcich trpí nejakou psychickou poruchou.