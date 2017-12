Hra: GTA4 prichádza

Kontroverznú hernú sériu Grand Theft Auto nijako netreba predstavovať. Naturalistická, provokatívna, ale hlavne stále pekelne zábavná hra prichádza so štvrtým dielom konečne na obrazovky PC.

10. dec 2008 o 0:01 Michal Gardian

Príbeh je opäť umne a hlavne uveriteľne vyskladaný. Život nelegálneho imigranta na pokraji zákona v americkom veľkomeste síce nie je nijako originálny, ale dokáže sa vám zaryť hlboko pod kožu. Vďačí za to najmä brilantne vykresleným charakterom, vypiplaným dialógom a mnohým scenáristickým trikom, vypožičaným zo sveta kriminálnych veľkofilmov.

Autorom treba zložiť poklonu aj za inovatívny prístup k hrateľnosti. Preč je príliš komiksový nádych a na scénu prichádza realistickejší koncept a vážnejšie pojaté prvky.

Od prestreliek a nového systému krytia až po dohodnutie rande cez telefón. Jadro v podobe plnenia najrôznejších mafiánskych úloh však zostalo a občas si nesie aj drobné, ale ľahko tolerovateľné mušky minulosti. Našťastie ale nechýba ani povestný nadhľad.

Okrem hlavnej hernej mechaniky obsahuje GTA IV aj hromadu somariniek navyše, o ktorých by sa dalo hovoriť dlhé hodiny. Veď v ktorej inej hre by ste našli prístup na internet v mobilnom telefóne hlavného hrdinu? Samotné mesto žije ešte oveľa viac ako v predchádzajúcich dieloch a iba pomalá prechádzka po vysoko variabilných mestských štvrtiach odhalí, do akých detailov sa autori pustili. Veľa zábavy skrýva aj online hra či perfektný editor videozáberov z vašich akcií.

Technológia hry dokáže pritlačiť ku stene aj to najvýkonnejšie PC. Je ale jasné, že najvyššie nastavenia kvality grafiky sú určené pre budúce počítače.

Najťažšie aj tie nižšie skrývajú vynikajúci vizuálny zážitok. Superlatívy si zaslúži aj zvuková kulisa, ktorej opäť kraľujú geniálne namixované rádiostanice zamerané na najrôznejšie žánre vrátane džezu.

GTA IV tak môžeme vyčítať snáď len fakt, že sme na PC verziu museli čakať a že niektorí hráči hlásia technické problémy pri inštalácii a behu hry. To ale rýchlo vylieči čas.

www.gta4.com

Odporúčaná konfigurácia:

Procesor 3 GHz dvojj., 2 GB RAM,

512 MB grafická karta

