Vyhodili ju zo školy pre fotku na MySpace

Váš profil v sociálnej sieti si môže čítať aj váš zamestnávateľ. Radšej by ste doň nemali písať nič, za čo sa môžete neskôr hanbiť.

10. dec 2008 o 0:04 Tomáš Ulej, (tu)

Iba niekoľko dní pred ukončením doktorandského štúdia bola v máji 2006 z pennsylvánskej Millersville University vyhodená doktorandka Stacy Snyderová. Dôvod? Fotka, ktorú uverejnila na sociálnej sieti MySpace.com.

Snyderová má na nej pirátsky klobúk, v ruke drží pohár s nápojom a pod fotku pripísala slovné spojenie „opitý pirát“. Podľa univerzity tým mala poškodiť dôstojnosť školy a propagovať pitie alkoholu medzi neplnoletými.

Doktorandka školu zažalovala, súd jej však minulý týždeň doručil rozsudok, v ktorom tvrdí, že univerzita mala na vyhodenie právo.

Neuznal ani argument odkazujúci na prvý dodatok, ktorý zaručuje právo na slobodu prejavu. „Spor nebol o prvom dodatku, ale o jej vystupovaní, a ona sa správala presne tak, ako sa nemá správať nikto, kto chce dokončiť doktorandské štúdium,“ povedal pre Washington Post Francine McNairy, riaditeľ univerzity.

Súd uznal, že bola „viac učiteľkou ako študentkou“, a preto na ňu musia platiť prísnejšie kritériá. „Ak by uznali, že je študentka, potom by museli dokázať, že jej sloboda prejavu narušila jej schopnosť zvládať štúdium,“ tvrdí jej právnik.

Prípad minulý týždeň zaujal internetovú verejnosť, ktorá ho považuje za krutý zásah do súkromia jednotlivca. Z fotky totiž nie je ani zrejmé, čo bolo obsahom pohára a ani to, či práve požívala alkohol.

Som chorý, tvrdil.Bol opitý

Na svoju prostorekosť v sociálnej sieti doplatil aj pracovník austrálskeho telekomunikačného operátora Kyle Doyle, ktorého komunikácia so zamestnávateľom pred pár týždňami obletela internet a dostala sa aj do médií. Doylov šéf mu odmietol uznať, že do práce neprišiel pre chorobu a žiada lekárske potvrdenie. V deň údajnej práceneschopnosti si totiž prečítal jeho status na Facebooku: „Nejdem do práce, lebo mám stále opicu.“

Firma sa po zverejnení e-mailovej komunikácie odmietla k prípadu vyjadrovať. Dostal sa však do množstva médií.

Dávajte si pozor, čo píšete

Ľudia sú menej obozretní v tom, čo hovoria alebo píšu, ak je to primárne určené priateľom, myslia si odborníci. Internetisti by si však mali byť vždy vedomí faktu, že ich správy na internete môže čítať aj niekto iný. Najmä ak ich uverejnia vo svojom verejnom internetovom profile.