Ako sa „nepopáliť“ pri nákupe cez internet

9. dec 2008 o 18:45 Milan Gigel

Tovar, ktorý si vyberiete vo virtuálnej ponuke vám bude doručený až k vašim dverám. Nezáleží na tom, či ide o suroviny pre orientálnu kuchyňu, knižky, elektroniku, alebo kotol ústredného kúrenia. Stačí vyhľadať spoľahlivého obchodníka a potvrdiť svoju objednávku. Zvyšok je už na pleciach predávajúceho.

Ak viete presne čo hľadáte, využite služby internetového vyhľadávača na to, aby ste našli obchodníka s najnižšou cenou. Google vám pomôže s frázou „nazov_tovaru cena site:sk“, siahnuť však môžete aj po špecializovaných serveroch, akými sú napríklad najdicenu.sk či zoznamtovaru.sk. Pri porovnávaní však buďte opatrní. V každej predajni nahliadnite do sekcie obchodných podmienok, aby ste vedeli, koľko si priplatíte za doručenie. U veľkých predajcov sa stalo nepísaným zvykom, že pred sviatkami býva doručenie bezplatné, všímajte si preto reklamné avíza na titulnej stránke obchodu.

Overiť spoľahlivosť predávajúceho si môžete aj sami. Každá internetová predajňa musí na stránke uvádzať kompletné kontaktné informácie a identifikáciu prevádzkovateľa. Znamená to, že k dispozícii máte telefonický kontakt pre priame spojenie a všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste si serióznosť firmy overili cez vyhľadávač. Atraktívnym miestom pre kontrolu je aj projekt http://staznosti.sme.sk, kam spotrebitelia smerujú informácie o svojej nespokojnosti.

Druhou, pomerne čerstvou pomôckou je zoznam obchodov, ktoré prešli certifikáciou Slovenskej asociácie pre elektronický obchod. Ich zoznam nájdete na adrese http://www.saec.sk/certifikovane_obchody.asp

Ak sa ceny predajcov príliš nelíšia, zamyslite sa nad tým, aké budú vaše prepravné náklady v prípade, že bude nutné výrobok reklamovať. Niektorí žiadajú doručenie na vaše náklady na adresu svojho reklamačného strediska, iní sú schopní prijímať reklamácie osobne vo viacerých mestách, alebo zaplatia špedičnú firmu, ktorá u vás reklamovaný produkt vyzdvihne. Pri väčších tovaroch nezabúdajte na hmotnostné limity Slovenskej Pošty či menších dopravných spoločností. Skúsenosti naznačujú, že čím väčší internetový obchodník s vami prichádza do styku, tým lepšie má zvládnutú logistiku.

Pred objednávkou si overte dostupnosť tovaru a možný dátum jeho dodania. Najlepšie je siahnuť po telefóne a dohodnúť sa osobne. To, že na stránke je vedľa tovaru napísané, že je dostupný okamžite, nemusí byť vždy tak úplne pravda. S absolútnou presnosťou sa však na dátum doručenia nespoliehajte. Neexistuje žiadny mechanizmus garancií, ktorý vám zaručí, že darček dorazí do vašej domácnosti práve na štedrý večer. Lepšie je objednávať s predstihom a vyvarovať sa špeciálnych požiadaviek, akými je „odložené doručenie“. Na takéto zásielky sa zvyčajne zabudne.

Ak to nie je nutné, neplaťte za nedodaný tovar vopred. Budete tak vo výhodnej pozícii, kedy bude mať predajca motiváciu zaslať vám tovar čím skôr. Súčasne sa vyvarujete nepríjemným situáciám, ktoré pri dodávkach kníh a DVD nosičov nie sú zriedkavosťou. Na vybavenie svojej objednávky budete čakať mesiace a vaše peniaze budú po celý čas u obchodníka. Dobierka kúpu cez internet nepredražuje a dáva vám záruku odstúpenia od obchodu. Ak predajca mešká, oneskorenú zásielku jednoducho nepreberiete.

V prípade úhrady vopred – obzvlášť pri nákupoch zo zahraničia cez VISA kartu – myslite na bezpečnosť internetového pripojenia. Počítač za ktorým sedíte musí byť v dobrom stave bez vírusovej infekcie, prípadné WiFi pripojenie by malo byť šifrované rovnako, ako spojenie s internetovým obchodom. Spoznáte to podľa toho, že adresa sa bude začínať označením protokolu https://.

Ak útočník získa vaše meno a adresu pre doručenie, to vás trápiť nebude. Ak sa však zmocní aj čísla vašej karty a autorizačného kódu, nastávajú problémy.

Niekedy sa stáva, že tovar doručený z internetového obchodu nezodpovedá vašim predstavám, alebo popisu na internete. Ak ste si ho vopred neboli pozrieť v kamennej predajni, nevešajte hlavu. Aj keď ste ho rozbalili, vždy ho môžete v lehote 7 dní vrátiť bez udania dôvodu predajcovi a on je povinný v 30 dňovej lehote vrátiť vám peniaze. Ak vás o tejto možnosti pred nákupom nepoučil v obchodných podmienkach, 7 dňová lehota začne plynúť od momentu, kedy ste sa o nej dozvedeli. Od kúpy odstupujte písomne, budete mať istotu, že sa k vám peniaze vrátia včas.