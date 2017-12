Sony Vaio TT – malý pomocník pre veľkých cestovateľov

Rozbalíte ho v lietadle na stolíku a začne sa odrátavať 9-hodinová výdrž batérie. Na HD Ready displeji si pozriete dva filmové trháky so slúchadlami na ušiach ktoré odfiltrujú šum, následne sa pripojíte k palubnému internetu, aby ste si dokončili svoju pr

9. dec 2008 o 14:40 Milan Gigel

ácu. Aj keď pristanete, na letisku budete mať dosť šťavy na to, aby ste preverili rezerváciu v hoteli a prečítali si e-mail, v ktorom vás sekretárka informuje o tom, že rokovanie sa odkladá na poobedie. Nemožné?

Sony tvrdí, že s ich najmenším notebookom to nie je problém. A ak si priplatíte, s jedinou batériou prekonáte aj hranicu 13 hodín. Samozrejme, nič nie je zadarmo. Základná konfigurácia modelu Sony Vaio TT11XN štartuje na 75 tisíckach. Otestovali sme ho, aby sme vám prezradili, čo od neho môžete očakávať.

Štíhly, plastový, ale odolný

Mechanické vyhotovenie a použité materiály jasne ukazujú cestu, ktorou sa konštruktéri pustili. Cieľom je dosiahnuť minimálnu hmotnosť a hrúbku, ktorá neprekáža. Ručička váhy sa zastavila na hranici 1,3 kilogramu a v najhrubšom mieste sme nenamerali viac ako 3 centimetre. Pri 11-palcovom formáte možno povedať, že ide o úspech. Takýto malý notebook rozbalíte kdekoľvek v teréne a v príručnej batožine prekážať nebude.

Stavebným materiálom je plast vystužený uhlíkovými vláknami. Oko ho od bežného polykarbonátu nerozozná, technológie sa však podpísali na tom, že vonkajšia škrupinka chrániaca elektroniku a útroby notebooku môže byť tenšia. Nenájdete tu žiadny kovový rám, dokonca ani veko displeja nemá žiadnu špeciálnu výstuhu. Plasty majú extrémnu pružnosť a nepraskajú. Prehýbajúce sa veko displeja vzbudzuje trochu nedôvery, pružné opláštenie kovových kĺbov a kývajúci sa konektor adaptéra tiež nie sú každodennou rutinou. Nejde však o žiadne nové experimenty – známe sú aj zo starších modelov tohto výrobcu.

Ak k dobre zvládnutému vyhotoveniu pripočítame dizajnérsky luxus, ktorý dáva tomuto notebooku atraktívny look, všetko je jasné. Aj za jednoduchými prvkami sa skrývajú nečakané technológie. Zdá sa, že éru ľahkých kovových zliatin máme za sebou.

HD Ready, alebo Full HD cez HDMI?

Širokouhlý displej vo formáte 16:9 s 11-palcovou uhlopriečkou má nezvyčajné rozlíšenie 1366x768. Ak sú vám tieto čísla povedomé skôr zo segmentu spotrebnej elektroniky ako zo sveta počítačov, máte pravdu. Ide o HD Ready rozlíšenie používané pri LCD televízoroch.

Zobrazovacie body sú pomerne malé, fonty sú však čitateľné aj bez toho, aby ste museli meniť DPI nastavenie v ovládacom paneli operačného systému. Chce to iba dobrý zrak a trochu času na prispôsobenie sa. Samozrejme, nie každému to vyhovuje. Žiaľ, zatiaľ neexistuje žiadny iný spôsob, ako na malej uhlopriečke ponúknuť pracovnú plochu, ktorá by nepôsobila stiesnene.

Displej využíva LED podsvietenie a veľmi príjemne nás prekvapil svojou farebnosťou, a širokým rozsahom pozorovacích uhlov. Pri sledovaní filmových titulov predbehol kvalitou obrazu konkurenciu zo sveta kancelárskych notebookov a k jeho pozitívam patrí aj to, že displej prekrýva polomatný, antireflexný filter. Podsvietenie je rozložené rovnomerne, nejde o žiadne béčko.

Aby bola spotreba energie čo najmenšia, nad klávesnicou je zabudovaný svetelný senzor, ktorý reguluje intenzitu podsvietenia displeja v rozsahu od 17 do 100 percent. Reaguje s jemným oneskorením a v pri umelom osvetlení v prostredí kde sa pohybujú ľudia sa stáva, že nefunguje najlepšie. Na okolité krátkodobé zmeny reaguje citlivejšie ako treba, takže máte chvíľami pocit, že zhasína. Automatickú reguláciu možno v takomto prostredí softvérovo vypnúť.

Notebook si poradí aj s externými monitormi. A to hneď s dvomi súčasne, ak vypnete zabudovaný LCD panel. K dispozícii je VGA rozhranie aj HDMI konektor. Kvalita obrazu je na úrovni, zázraky pri 3D akcelerácii však neočakávajte. Grafiku obsluhuje priamo mobilný čipset GS45 Express z dielní Intelu, ktorý síce akceleruje dekompresiu videa, s náročnejšou 3G grafikou si však príliš nerozumie. To však používateľa nejako netrápi.

Intel pod kapotou

Notebook je postavený na nízkonapäťovej platforme s procesorom Intel Core2 Duo SU9300 taktovaným na frekvencii 1,2 GHz. K dispozícii má 4 gigabajty podtaktovanej pamäte DDRII a viacero nástrojov, ktoré umožňujú prispôsobovať energetický profil aktuálnej situácii. Dá sa povedať, že ide o dobré riešenie do terénu, kde záleží na každej minúte.

Celkovému konceptu zodpovedá aj plná kontrola nad ventiláciou a napájaním periférií. Používateľ si sám prispôsobí všetky parametre tak, aby bol notebook tichý a súčasne sa nezahrieval. Inšpirovať by sa mohli aj ostatní hráči na trhu.

Nepohodlná klávesnica, touchpad iba pre jeden prst

Aj napriek všetkým snahám výrobcu nie je klávesnica pre písanie desiatimi najvhodnejšia. Pôsobí stiesnene a presnosti písania vôbec nepomáha to, že medzi tlačidlami sú medzery. Zamrzelo nás, že po bokoch zostal nevyužitý priestor, ktorý mohol výrobca použiť na rozšírenie tlačidiel. Veľký backspace, enter a pravý shift sú na nezaplatenie, ľavý shift zbytočne skracuje tlačidlo, ktoré na slovenskej klávesnici nepoužívame. Chýba aj podsvietenie tlačidiel, ktoré je pri práci večer neraz záchranou. Je zrejmé, že výrobca má čo doháňať, aby za vysokú cenu ponúkal notebook, ktorý je bez chybičiek.

Bez povšimnutia by nemala zostať pätica doplnkových tlačidiel, ktoré sú na čelnom paneli. Umožňujú rýchlu korekciu hlasitosti, programovateľný prístup k hlavnému ovládaciemu panelu a vysunutie optickej mechaniky, ktorej zabudované tlačidlo je zle prístupné. Človek si na ne privykne rýchlejšie, ako sa môže zdať.

Touchpad od firmy Alps Electric svojim formátom kopíruje tvar displeja, chýbajú mu však prvky, ktoré sa predierajú do sveta notebookov čoraz intenzívnejšie. Áno, máme na mysli technológiu multitouch, ktorá v podmienkach mobility uľahčuje ovládanie. S citlivosťou a nastaviteľnosťou touchpadu sme boli spokojní, praktické je aj predĺženie tlačidiel za okraje dotykovej plochy.

160 giga pod kapotou, DVD napaľovačka a dve čítačky kariet

Pevný disk pochádza od Toshiby a obsluhuje ho elektronika, ktorá je previazaná s dvojicou akcelerometrov. Znamená to, že v prípade silnejších nárazov a vibrácií sa hlavičky parkujú, aby nepoškodili záznamovú plochu rotujúcich kotúčov. 160-gigabajtová kapacita, SATA rozhranie a 5400-otáčková platforma sú v takomto malom formáte výbavou, ktorá zodpovedá dobe. To isté možno povedať o skrytej partícii pre obnovu operačného systému a dát v teréne. Ak sa vyskytne problém, používateľ to zvládne aj bez technika. Žiaľ, iba v angličtine.

Absencia mechaniky Blu-ray, ktorá je na japonskom trhu bežnou výbavou, nás zamrzela, záujemcovia majú k dispozícii iba multiformátovú osemrýchlostnú DVD napaľovačku. Tá sa dokáže podieľať na šetrení energie tým, že v prednastavených používateľských profiloch nemusí byť napájaná, rovnako ako zabudovaná dvojica čítačiek pre flash karty. Podporované sú formáty Sony MemoryStick s Secure Digital, prečo však v notebooku figuruje dvojica čítačiek na úlohu, ktorú plní u konkurencie jediná je záhadou. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o akýsi upgrade „nasilu“.

Dobré ozvučenie, bonusové technológie

Ako sme mali možnosť presvedčiť sa, videokonferencie cez internet sú obslúžené lepšie, ako je zvykom. Webkamera je zabudovaná v rámiku displeja a má rozlíšenie VGA. Na dnešnú dobu to nie je mnoho, kvalita obrazu však dosahuje veľmi dobrú úroveň aj pri slabom osvetlení. To preto, že surové dáta spracuje ovládač do formy, ktorá je vhodná pre ďalšie spracovanie. Svetelné zdroje v zábere síce vytvárajú cez celé pole zvislé šmuhy, tváre pôsobia realisticky aj v prostredí, kde je minimum svetla. A práve to sa počíta. Kamera môže robiť aj dohľad nad pracoviskom, kde zaznamená všetky pohyby v uhle záberu.

Mikrofón je vyzbrojený funkciou filtrovania šumu na pozadí, takže ani s kvalitou prenášaného zvuku sme nemali problémy. Otestovali sme filtrovanie hluku idúceho automobilu a výsledky boli uspokojivé. Je zvláštne, že s ruchom pracuje Sony aj pri slúchadlovom výstupe. Ak si zakúpite niektoré zo slúchadiel, ktoré majú predprípravu pre filtrovanie šumu na pozadí, počítač sa o všetko postará. Rovnakú technológiu používa výrobca vo vreckových prehrávačoch. Ak ste sa s týmto riešením nestretli, mali by ste vedieť že slúchadlá majú na vonkajšej strane štupľov zabudované mikrofóny a jack konektor je rozdelený na viac segmentov. Úlohou notebooku či prehrávača je primixovať do výstupu protifázu zvuku zaznamenaného mikrofónmi.

Príjemne nás prekvapila aj hlasitosť zabudovaných reproduktorov, ktorá predbieha bežný štandard na trhu. Zdá sa, že s multimédiami to výrobca myslí vážne. Bez pochýb možno povedať, že sa dnes už nik nebráni myšlienke, že ovládali svet.



Bezpečnosť nadvakrát

Citlivé dáta zostanú šifrované a prístup k notebooku ochránia heslá. Je to rozumné, pretože s mobilným pracoviskom vždy cestujú aj citlivé dáta. Té-téčko ponúka dva ochranné prvky. Prvým je TPM modul, ktorý je štandardnou výbavou podnikových notebookov. Podieľa sa na šifrovaní a ukladaní kľúčov tak, aby operačný systém a záškodnícke softvéry nemohli bezpečnosť narušiť. Modul je štandardne vypnutý, treba ho manuálne aktivovať v BIOS-e a nastaviť softvéry, aby ho používali.

Druhým prvkom je čítačka odtlačkov prstov, ktorá nie je riešená najšťastnejšie. Snímač je úzky, takže digitalizuje iba úzko ohraničenú časť prstu a jeho hlboké uloženie pod obrubou spôsobuje nutnosť opakovaného snímania. Na trhu je množstvo lacnejších notebookov, ktoré snímanie riešia s vyššou bezpečnosťou a komfortom. Odtlačok prsta dokáže nahradiť heslá nielen pri vstupe do aplikácií a operačného systému, ale aj pri zapínaní notebooku. Ak vstupné heslo zabudnete a senzor vaše prsty odmietne, jedinou nápravou je zásah servisného strediska, ktoré za poplatok prístup uvoľní. Aby nebolo možné s údajmi na disku manipulovať na inom počítači, hardvérová ochrana heslom je aj tu.

Internet bez WWAN

Sieťová konektivita je postavená na gigabitovom metalickom ethernete a hybridnej WiFi karte, ktorá komunikuje ako v 2.4, tak v pásme 5 GHz. Bezdrôtovú sieť aktivuje mechanický vypínač a v operačnom systéme je aplikácia, ktorá jej používanie výrazne zjednodušuje. Dvojica antén je umiestnená v LCD ráme, jedna horizontálne, druhá vertikálne. Modul Bluetooth používa vlastnú, takže v rámiku sú celkovo tri.

Té-téčko sa vyrába aj vo verzii s WWAN modulom pre prístup k mobilným sieťam, slovenskej verzii tento doplnok chýba. Používateľ má pri cestovaní jedinú možnosť. Buď spáruje s notebookom svoj mobil, alebo využije ExpressCard 34 slot pre dátovú kartu. Nechýba ani dvojica USB portov a iLink rozhranie pre videokameru či externý pevný disk. Nuž a ak uvažujete pre zjednodušenie práce na stole s dockom, máte ho mať – za príplatok

Energie má viac ako dosť

9 hodinovú výdrž sme síce pri testoch nedosiahli, pravdou však je, že v mobilnej kancelárii zotrváte takmer 8 hodín a sledovanie troch DVD titulov po sebe tiež nie je nereálne. Podmienkou je vypnúť všetky mechanizmy pre ochranu batérie. Tie pracujú zvláštne. Prázdnu batériu zahlásia už pri 80- alebo 50-percentnom vyčerpaní energie, čo má zabrániť tomu, aby sa batéria opotrebovávala vybitím pod nastavenú hranicu. Je to zvláštne, pretože iba málokto je ochotný „kripliť“ výdrž notebooku, keď to nie je potrebné.

Podobné je to aj s nabíjaním. Voliť môžete rýchlonabíjanie, alebo podstatne pomalšie, avšak šetrnejšie nabíjanie akumulátorov. Každý z nich má svoj čip, takže s repasáciou či náhradou sa počítať nedá.

V ponuke výrobcu je aj vysokokapacitný akumulátor, pri ktorom výrobca uvádza viac ako 13-hodinovú výdrž na jedno nabitie. Toto príslušenstvo sme však k dispozícii na testy nemali.

Sony Vaio TT11XN je kvalitne spracovaný notebook pre tých, čo žiadajú vysokú mobilitu a výbavu. Kvalitné vyhotovenie a špičkové technické parametre nesklamú, slovenská výbava je však oproti japonskej oklieštená o WWAN sieť, či mechaniku Blu-ray. Ide o dobre spracovaný stroj s ešte lepším displejom – čo však zamrzí, to je jeho vysoká cena.