Brusel schválil nový program pre bezpečnejší internet pre deti

Členské krajiny Európskej únie schválili nový program pre bezpečnejší internet pre deti. Program nadväzuje na podobný projekt spustený v roku 2005. Na roky 2009-2013 bude disponovať rozpočtom vo výške 55 miliónov eur (1,65 miliardy Sk).

Cieľom nového programu je obmedziť výskyt nelegálneho obsahu, propagovať bezpečnejšie on-line prostredie, zlepšiť informovanosť verejnosti a podnietiť spoluprácu európskych výskumných pracovníkov z oblasti internetovej bezpečnosti.

Súčasťou programu bude okrem iného vytvorenie národných kontaktných miest pre verejnosť, kde bude možné nahlasovať výskyt nelegálneho obsahu a škodlivé správanie na internete s dôrazom na prípady pohlavného zneužívania detí a nadväzovanie pochybných kontaktov s maloletými. Takisto sa majú zriaďovať kontaktné miesta, ktoré budú zaisťovať poradenstvo pre rodičov a deti týkajúce sa bezpečného používania internetu.

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer používa internet 75 percent detí vo veku od šesť do sedemnásť rokov, pričom tento trend má rastúcu tendenciu. Takmer dve tretiny rodičov sa obávajú toho, že by sa ich deti mohli stať obeťami tzv. on-line groomingu, t.j. snáh dospelej osoby spriateliť sa s dieťaťom s cieľom sexuálne ho zneužiť a 54 percent si myslí, že ich deti by sa mohli stať obeťami on-line šikanovania.

Väčšina rodičov sa so svojimi deťmi rozpráva o ich činnostiach na internete a prijala bezpečnostné opatrenia. Deväť z desiatich uvádza, že zakázali svojim deťom uverejňovať osobné informácie on-line, osem z desiatich im zakázalo komunikovať s ľuďmi, ktorých nepoznajú. Necelých 60 percent rodičov potvrdilo, že používa filtračný alebo monitorovací softvér. Tí rodičia, ktorí ho nepoužívajú, uviedli, že svojim deťom dôverujú (64 percent) alebo nevedia, ako tieto nástroje získať, či používať (14 percent).

