Štatistický prieskum: viac než polovica Američanov sa hráva videohry

9. dec 2008 o 10:23 Ján Kordoš

Až 36% z opýtaných sa hráva každý deň, pričom u ostatných vekových skupín sa denne hráva len 20% opýtaných. Dospelí ľudia najčastejšie na hranie používajú osobné počítače (38%) a až za nimi nasledujú konzoly, mobilné telefóny a handheldy. V rozdelení podľa vekových kategórií však dominujú od 18-29 rokov práve konzoly pred PC a karta sa obracia až s pribúdajúcim vekom opýtaných. Pri hráčoch je situácia rovnaká. Štatistika ďalej hovorí o mori ďalších čísel, ktoré si môžete sami preštudovať na tomto mieste (PDF dokument nájdete na konci článku). Určite by bolo zaujímavé vedieť, ako by dopadol podobný prieskum u nás. Taktiež by bolo vhodné uviesť, či za hranie hier považovali opýtaní aj zabíjanie času pri Solitaire a podobných kancelárskych minihrách či flash hrách. Jedno je však isté: virtuálna zábava v akejkoľvek forme sa stáva prirodzenou súčasťou spoločenského života.

Zdroj: Shacknews, Kotaku