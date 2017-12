Najsťahovanejšie hry z torrentov

9. dec 2008 o 9:56 Ján Kordoš

Radosť istotne nemajú v Electronic Arts, pretože ich tituly obsadili štyri priečky z prvej pätice. Ako sa však herný gigant rozhodol argumentovať v prípade Spore, neznamená to, že by zakaždým išlo o nelegálne získanú kópiu hry. Významnú úlohu istotne zohrala nezmyselná DRM, ktorá obmedzovala počet možných inštalácií hry a aj to prinútilo hráčov, aby si hru zadovážili nelegálne. Dokonca takmer jedna tretina celkových požiadaviek prebehla počas prvých desiatich dní od uvedenia titulu na herný trh. Ak však môžeme odhadovať, mnoho hráčov si k legálne zakúpenej kópii hry zadovážilo crack na neobmedzenú inštaláciu.

Pre Crytek, tvorcov Crysisu sa len potvrdilo, že mnoho vyvíjať exkluzívne PC projekty sa neoplatí. Aby to však nebol len jednostranný názor: pirátstvo samozrejme existuje aj na konzolách a handheldoch, no konečný výsledok predajnosti titulov je omnoho vyšší ako pri PC tituloch.

Rebríček najsťahovanejších hier podľa Bittorrentu v roku 2008 1. Spore (1,700,000 počet stiahnutých kópií)

2. The Sims 2 (1,150,000)

3. Assassins Creed (1,070,000)

4. Crysis (940,000)

5. Command & Conquer 3 (860,000)

6. Call of Duty 4 (830,000)

7. GTA San Andreas (740,000)

8. Fallout 3 (645,000)

9. Far Cry 2 (585,000)

10. Pro Evolution Soccer 2009 (470,000)

Zdroj: GamesTiscali