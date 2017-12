Neoficiálne: Splinter Cell: Conviction začiatkom februára

9. dec 2008 o 9:06 Ján Kordoš

V tento rok k nám Sam Fisher rozhodne nedorazí, v nabitom, predvianočnom období by sa mu ťažko presadzovalo, avšak známe internetové obchody ako napríklad Gamestop a Amazon prišli s neoverenou informáciou, že sa Splinter Cell: Conviction objaví 2.februára. Na tento dátum boli uvedené predobjednávky, čo však neznamená, že sa hra v stanovenom čase aj objaví na hernom trhu. Internetové obchody sa totiž snažia nalákať svojich zákazníkov rôznymi, niekedy nie práve čestnými metódami. Veríme, že to tento prípad nebude a napokon sa nový Splinter Cell začiatkom budúceho roku objaví. Aj keď tomu veľmi neveríme a skôr by sme očakávali neskorší, lukratívnejší dátum. Obdobie okolo Veľkej noci totiž znamená v hernom svete to isté ako predvianočné vydávanie hitov.

Zdroj: Maxconsole a rôzne fóra