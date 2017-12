Zdravotné problémy spôsobené používaním počítača

29. apr 2001 o 11:09 Peter Valach

Asi každý, kto pracuje dlhší čas na počítači, či už v práci alebo doma, bude mať skôr či neskôr zdravotné problémy. Bolesti chrbta, kolien a zápästí spolu s pálením očí patria medzi najčastejšie. Našťastie u väčšiny ľudí nie sú tieto problémy príliš vážne, ale rozhodne ich netreba podceňovať. Najlepším riešením je im predchádzať čo najskôr; aj vtedy, keď sa ešte žiadne neobjavili.

V tomto článku samozrejme nemáme priestor na rozobratie tejto témy, o ktorej sa už napísali tisíce strán odborných i menej odborných prác. Uvedieme len základné odporúčania a tí, ktorí sa chcú o príslušnej téme dozvedieť viac, tu nájdu príslušné linky.

Správne nastavený monitor

Pálenie očí, bolenie hlavy a v horších prípadoch aj praskanie cievok v oku (ani nehovoriac o zhoršovaní zraku) má na svedomí prevažne zle nastavený a umiestnený monitor. Základným údajom je takzvaná opakovacia frekvencia, čiže koľkokrát za sekundu sa obnoví obraz na monitore. Keď je príliš nízka, monitor bliká, a hoci to väčšina ľudí pri bežnej práci nevníma, oči to veľmi unavuje.

Táto frekvencia sa udáva v Hertzoch (Hz), zistiť ju môžete vo Windows NT/2000 na záložke "Nastavenia" ("Settings") vo vlastnostiach obrazovky (najrýchlejšie ich možno vyvolať kliknutím pravého tlačítka na plochu a zvolením "Vlastnosti"). Vo Windows 9x túto informáciu hľadajte na to istom mieste ale v pokročilých nastaveniach. Väčšina moderných monitorov ju taktiež zobrazuje v ovládacom menu (OSD).

Ako ergonomické minimum sa zvykne udávať 75 Hz, oplatí sa ale používať aspoň 85 a viac, najlepšie to najvyššie, čo váš monitor ešte pri danom rozlíšení zvládne. Staré monitory a grafické karty však neraz nezvládnu ani tých 75; ak je to aj váš prípad, mali by ste vážne začať uvažovať o výmene.

Správna poloha pri písaní

Bolesti chrbta, pliec, kĺbov a hlavne zápästí spôsobuje najmä nesprávna poloha pri písaní. O tom, ako správne sedieť a písať boli napísané celé knihy, ale základné pravidlá sú nasledovné:

* Dlane a prsty treba mať na klávesnici rovnobežne s predlaktím - na to pomáha hlavne ergonomická "rozlomená" klávesnica, i keď pohodlná bude asi iba pre tých, ktorí píšu všetkými desiatimi prstami.

* Horná hrana monitora by mala byť v úrovní očí a samotný monitor by nemal byť príliš blízko (odporúčaná vzdialenosť sa líši u rôznych autorov).

* Pri písaní by sa prsty nemali opierať o podložku (tá je len miestom na uloženie rúk počas prestávok v písaní), jednotlivé klávesy by sa mali dosahovať pohybom celého ramena, nie iba prstov.

* Používajte väčšie písmo, aby ste sa nemuseli pri čítaní nakláňať smerom k monitoru.

* Píšte jemne, neudierajte zbytočne do klávesov. Taktiež myš držte čo najvoľnejšie a majte ju blízko po ruke, najlepšie hneď vedľa klávesnice.

Samozrejme základnou, ale asi najťažšie dodržiavateľnou radou, je stráviť pri počítači čo najmenej času a robiť čo najviac prestávok. Tie by sa mali optimálne vyplniť rôznymi cvikmi.

Najznámejším zdravotným problémom spojeným s písaním na klávesnici je RSI - Repetitive Strain Injury, čo možno voľne preložiť ako "Zranenia z opakujúcej sa námahy". To môže viesť od neznesiteľných bolestí rúk až k trvalej invalidite a neschopnosti sa hoci sám obliecť. Možných zdravotných komplikácií je však oveľa viac.

