Xboxu 360 v predajnosti pomohlo zníženie ceny

8. dec 2008 o 12:11 Ján Kordoš

Tento úspech dosiahol Microsoft hlavne vďaka zníženiu ceny konzoly, ktorá je v predvianočnom období veľkým lákadlom. David Reeves z európskej centrály Sony si z toho veľkú hlavu nerobí. Povedal, že v PAL regiónoch stále vedie Playstation 3 a ich vplyv sa bude postupne zvyšovať. To, že Xboxu 360 pomohla hlavne nižšia cena, vedia všetci a na otázku, či zníženie nemá v pláne aj Sony, odpovedal Reeves negatívne. Došlo by k tomu výhradne v prípade, že by sa znížili náklady na výrobu konzoly. Potom by Sony ochotne znížilo konečnú cenu. Reeves sa nebojí konkurenčného Xboxu, pretože verí, že Playstation je dostatočne silná značka. Čo vy, plánujete pod stromček hernú konzolu?

