Webový nákup z Ameriky zlacnel

NAKUPOVAŤ CEZ INTERNET ZO ZÁMORIA SA OPLATÍ EŠTE VIAC. CLO NEPLATÍME DO SUMY 150 EUR

Limit na bezcolný nákup zo zahraničia sa zvýšil. Objednať si tovar cez internet zo Spojených štátov je lacnejšie.

6. dec 2008 o 0:00 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ľudia, ktorí nakupujú tovar cez internet, dostali tento týždeň predčasný vianočný darček. Od pondelka začala platiť smernica Európskej komisie, ktorá výrazne zvýšila sumu, do ktorej netreba za tovar dovezený z krajín mimo Európskej únie platiť clo.

Zmena pomôže najmä tým, ktorí cez internet nakupujú zo Spojených štátov, kde je „takmer všetko výrazne lacnejšie“, tvrdí Pavol Kováč z internetového obchodu nakupUSA.sk.

Na predvianočných internetových nákupoch sa tak dajú ušetriť tisíce korún.

Nová hranica – 150 eur

Od prvého decembra si môžeme na internete nakúpiť bez cla tovar v hodnote 150 eur (viac ako 4500 korún). Ešte minulý mesiac bol limit oveľa nižší, len 22 eur (viac ako 660 korún).

Hovorkyňa Colného riaditeľstva SR Martina Kereková upozorňuje, že pri nákupe na dobierku sa do ceny tovaru oslobodeného od cla započítavajú aj poštovné, balné a poistné.

Priaznivci internetového nakupovania zareagovali na zmenu okamžite. „Nárast sme zaznamenali hneď od prvého decembra,“ povedal Kováč.

Zvýšený záujem o tovar zo Spojených štátov neoslabil ani posilnený dolár.

Kováč hovorí, že ľudia napriek tomu kúpia vianočné darčeky z Ameriky stále oveľa lacnejšie. Najväčší záujem je o oblečenie a spotrebnú elektroniku. Hudobné zostavy do auta, reproduktory a zosilňovače, vyratúva Kováč.

Väčšina sa do limitu zmestí

Štatistiky internetových predajcov ukazujú, že 80 percent zákazníkov nakupuje tovar v priemere do 120 dolárov. Nový limit by im preto mal sadnúť. Podľa aktuálneho kurzu clo nemusia platiť do sumy asi 190 dolárov.

Nákup cez internet je podľa Kováča populárny najmä u mužov od 25 do 40 rokov, ktorí bývajú v meste. Nie je to však pravidlo. „Na naše prekvapenie dosť veľa ľudí si objednalo tovar aj z dedín,“ hovorí obchodník.

Vyšší limit na bezcolné nakupovanie platí, aj keď si tovar osobne privezieme. Viac sa dá ušetriť pri doprave lietadlom, menej autom.

Colné zmeny šmeline neprajú Pašovať z Ukrajiny cigarety, alkohol a pohonné látky už nie je také výhodné. Európska únia si postrážila, aby zdvihnutím bezcolných limitov nepomohla šmelinárom. Limity nezvýšila na cigarety, alkohol a pohonné látky. Naopak, sú prísnejšie. U nás sa to môže odraziť napríklad na dovoze tovaru z Ukrajiny. „Od prvého decembra sa počet návštevníkov na Ukrajine znížil o 60 až 70 percent,“ hovorí Ľudovít Toth, starosta Veľkých Slemeniec, ktoré majú s Ukrajinou peší priechod. Toth nevylučuje, že je to pre nové limity na alkohol, cigarety a pohonné látky. Od pondelka sa dajú doviezť len dve škatuľky cigariet, liter tvrdého alkoholu a plná nádrž s naplnenou desaťlitrovou bandaskou. Naopak, iný spotrebný tovar dovezieme pre odpustené clo lacnejšie. (jkr)