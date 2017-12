Čínsko-ruské sondy naberú smer Mars na budúci rok

5. dec 2008 o 15:32 SITA

PEKING. Čína sa opäť spojí Ruskou federáciou na poli vesmírneho programu. Komunistická veľmoc sa v spolupráci s Ruskom bude usilovať dostať dve sondy až k Marsu. Približne v októbri budúceho roka by mali odštartovať k červenej planéte a k jednému z jej mesiacov. Jednu zo sond by mala vybudovať Čína, jej sused sa postará o druhý satelit a o raketu, ktorá obe vynesie do otvoreného vesmírneho priestoru. Cesta k blízkosti Marsu by podľa odhadov mala trvať 11 mesiacov.