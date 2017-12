O spoločnosť Eidos má záujem aj japonské Square Enix

5. dec 2008 o 15:07 Ján Kordoš

Nepomohlo ani zrušenie niektorých neambicióznych projektov, ktoré nedosahovali potrebnú kvalitu. Nič nevyriešilo ani prepustenie celého marketingového oddelenia spoločnosti – na propagáciu si Eidos vždy zabezpečí promo prostredníctvom tretej strany. Výrazne sa zatiaľ neprejavila ani reštrukturalizácia, keď o prácu prišlo niekoľko stoviek nepotrebných zamestnancov. Stále to nevyzerá ružovo. Aj preto sa po počiatočnom ostychu začínajú nad Eidosom zbiehať ako supy nad mŕtvolou veľké spoločnosti.

Informovali sme vás o záujme Electronic Arts a Ubisoftu. Tým zatiaľ ukazuje dlhý nos Warner Bros. Interactive, ktorý už vlastní 20% akcií Eidosu v hodnote 30 miliónov dolárov, pričom na úplnú kontrolu by musel ešte nejaké na stôl prihodiť. Aby to nebolo málo zamotané, objavil sa záujem japonskej spoločnosti Square Enix, ktorá sa už dlhšiu dobu snaží presadiť aj na západných, ne-japonských trhoch. Mať pod palcom značky, ktoré sú všade vo svete (teda okrem Japonska) známe, by bolo skutočne praktické. Či sa Square Enix napokon pokúsi Eidos odkúpiť ukáže čas, avšak podľa niektorých ohlasov má japonský gigant záujem len o interných vývojárov z IO Interactive a sériu Hitman. To sa samozrejme nepáči Eidosu a keď už predať, tak zrejme všetko.

Eidos vlastní viacero úspešných a známych značiek, len mal po úspešnom ťažení Lary Croft spred desiatich rokov veľmi veľké oči a sami vidíte ako to dopadlo. Spomenie si niekto na Daikatanu?

Zdroj: Shacknews