Šťastie je vraj nákazlivé - ale v zamestnaní to neplatí

Šťastie je nákazlivé a šíri sa „vo vlnách" medzi priateľmi a medzi členmi rodiny, ale nie medzi kolegami na pracovisku. Tvrdí to štúdia, o ktorej píše najnovšie číslo periodika British Medical Journal.

5. dec 2008 o 14:43 ČTK

LONDÝN.

Vedci dospeli k záveru, že skupiny šťastných alebo nešťastných ľudí sa vytvárajú podľa kritérií spoločenskej a geografickej blízkosti.

Pravdepodobnosť, že niekto sa začne cítiť šťastný, sa vraj zvyšuje o 42 percent, ak žije v okruhu 800 metrov jeho priateľ, ktorý sa sám stane šťastným. Pravdepodobnosť klesá na 25 percent, ak žije priateľ v okruhu jedenapol kilometra a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou sa ďalej znižuje.

V prípade spolužitia v šťastnom partnerom sa šance na pocit šťastia zvyšujú o osem percent. Ak v susedstve žije nejaký blízky príbuzný, stúpajú šance o 14 percent a susedstvo so šťastnými susedmi zvyšuje pravdepodobnosť o plných 34 percent. Paradoxnosť týchto čísel sa v správe agentúry AFP, ktorá o štúdii informovala, nijako nevysvetľuje.

Šťastie vraj ale nie je nákazlivé na pracovisku. "Kolegovia v práci úroveň pocitu šťastia neovplyvňujú," uvádza sa v štúdii.

Jej autormi sú Nicholas Christakis z Harvard Medical Scool a James Fowler z univerzity v San Diegu v Kalifornii. Posudzovali vzorky 5124 ľudí vo veku 21 až 70 rokov, ktorých sledovali v rokoch 1971 až 2003.

British Medical Journal v úvodníku označil štúdiu za revolučnú a napísal, že by mohla mať dopady na verejné zdravie. "Ak sa šťastie skutočne prenáša prostredníctvom sociálnych vzťahov, mohlo by to nepriamo prispieť k podobnému prenášaniu zdravia, čo by významne ovplyvnilo tvorbu politiky" v príslušnej oblasti, napísal časopis.