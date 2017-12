Nový Metal Gear Solid? (+hádanka)

5. dec 2008 o 14:47 Ján Kordoš



Nebudeme však mútiť vodu iba Microsoftom, pretože majitelia handheldov si robia chúťky taktiež. Pre Playstation Portable vznikol klon MGS Acid i s pokračovaním a tretí diel by fanúšikovia radi privítali. Na druhú stranu vylepšené DS-ko od Nintenda sa bude oficiálne nazývať Nintendo DSi. Aby to bo zamotané ešte viac, ozvali sa dokonca hlasy, ktoré počítajú s alternatívou, že sa Metal Gear Solid predstaví na produkte spoločnosti Apple, iPhone. Malé „i“ na začiatku totiž môže znamenať čokoľvek. A čo si myslíme my? Ak si obrázok otočíte o 90°, máte pred sebou panáčika s ručičkami a nožičkami. Milé.

Zdroj: Kotaku