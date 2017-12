Activision Blizzard predstavil nové projekty

5. dec 2008 o 14:31 Ján Kordoš

Nasledovali staré známe firmy: hudobné Guitar Hero sa dočká piateho dielu, zo zimného spánku sa prebudí Tony Hawk, pričom na tomto pokračovaní pracujú bývalí vývojári z chicagského EA. Prostredníctvom magazínu Game Informer bude odhalené Guitar Hero: Metallica. Vývojári z Bizzare Creations, ktorí sa upísali Activisionu (predtým pracovali pre Microsoft, pre ktorý vytvorili pretekársku sériu Project Gotham Racing), pracujú na novom projekte s licenciou Jamesa Bonda, pričom toto dobrodružstvo nebude vychádzať zo žiadneho nového filmu. V talóne majú ešte pretekársku novinku, ktorá by mala spájať hrateľnosť infantilného Mario Kart a simulácie Forza Motorsport. Minimálne to znie zaujímavo, predstaviť si to však nedokážeme.

