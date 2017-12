Telecom Italia chystá prepúšťanie

Talianska spoločnosť Telecom Italia, ktorá je piatou najväčšou telekomunikačnou firmou v Európe, predá svoje nejadrové aktíva v hodnote 3,82 mld. USD a prepustí 5 % zamestnancov v snahe znížiť svoju zadlženosť a udržať náklady pod kontrolou.

3. dec 2008 o 11:24 SITA

RÍM. Zároveň však Telecom Italia vo svojom obchodnom pláne na obdobie rokov 2009 až 2011 potvrdil snahu posilniť pozíciu na brazílskom trhu aj napriek tomu, že posledné správy pripúšťali možnosť vyčlenenia alebo predaja niektorých divízií spoločnosti.

Talianska firma eviduje v súčasnosti dlh na úrovni 37 mld. eur, no spolieha sa na rast na trhoch v Taliansku a Brazílii a taktiež zvažuje expanziu aj do Argentíny, kde vlastní podiel v spoločnosti Sofora, ktorá kontroluje firmu Telecom Argentína. Taliansky Telecom oznámil plán, v rámci ktorého chce znížiť celkové náklady a investície o približne 2 mld. eur počas najbližších troch rokov. Nad rámec už oznámeného prepúšťania, v rámci ktorého prepustí do roku 2010 päťtisíc ľudí, príde o prácu ďalších štyritisíc zamestnancov. Na konci septembra mal Telecom Italia 80 tis. zamestnancov. Spoločnosť predpokladá rast výnosov v horizonte troch rokov vo výške 2 % ročne. Výška investícií by mala dosiahnuť v budúcom roku podľa predpovede spoločnosti približne 4,8 mld. eur.