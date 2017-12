Cestovné lístky cez SMS využíva denne viac ako 3 000 ľudí

Cestovný lístok cez SMS v bratislavskej hromadnej doprave využíva denne viac ako 3 000 cestujúcich. Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Branislav Zahradník.

5. dec 2008 o 9:53 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Cestovný lístok cez SMS v bratislavskej hromadnej doprave využíva denne viac ako 3 000 cestujúcich. Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Branislav Zahradník, tento projekt považuje vedenie podniku za jeden z najväčších úspechov v tomto roku. "Prekonáva to naše optimistické očakávania. Je to trend, je to hit," konštatoval Zahradník. Na otázku, či dopravný podnik neuvažuje pri takýchto výsledkoch o rozšírení druhov SMS lístkov, odpovedal, že sa nad tým uvažuje. Dopravný podnik však podľa neho potrebuje najprv poznať situáciu z hľadiska tržieb. "Musíme vidieť, či nedochádza ku kanibalizácii klasických foriem predaja lístkov. To by mohol byť problém z hľadiska tržieb. Ak sa nepotvrdia obavy, že by klesal podiel klasických lístkov, je otvorená možnosť rozšírenia ponuky spektra SMS lístkov," vysvetlil Zahradník. K tejto otázke by sa preto mohli "zodpovedne" vyjadriť až vo februári, kedy sa skončí skúšobná prevádzka SMS lístkov. Dopravný podnik však od januára pripravuje ďalšiu novinku - internetový predaj predplatných cestovných lístkov, teda električeniek. "Električenkári totiž tvoria viac ako 85 % cestujúcich," dodal Zahradník.

Pri novej službe stačí, aby cestujúci poslal prázdnu SMS na číslo 1100 a približne do dvoch minút dostane spiatočnú SMS, ktorá slúži ako cestovný lístok. Cena jedného SMS-lístka je 24 korún (0,80 €) a platí 70 minút bez ohľadu na tarifné pásma či počet prestupov. Cena za SMS je zahrnutá v cene lístka. Ak si cestujúci omylom zmaže takýto lístok, stačí poslať SMS na číslo 1101. Takáto SMS stojí šesť korún (0,20 €). Zo súčasných troch mobilných operátorov na Slovensku je zatiaľ na službu pripojený Orange a T-mobile, ale aj tu sú menšie rozdiely. Novú službu dopravného podniku môžu v prípade operátora T-mobile využívať všetci jeho klienti bez obmedzení, čiže aj s paušálnym programom aj s predplatenou kartou. U operátora Orange si takýto lístok môžu zakúpiť zatiaľ len jeho fakturační klienti, teda nie tí, ktorí majú predplatenú kartu. Rovnako sú na tom aj zákazníci mobilného operátora O2.