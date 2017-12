Atari plánuje oživiť svoje značky ako Baldur´s Gate, Neverwinter Nights, Test Drive a ďalšie

3. dec 2008 o 16:56 Ján Kordoš

Neznamená to však, že by neplánovali pokračovanie niektorej svojej veľkej značky. V zásobe ich majú hneď niekoľko. Harrison síce povedal, že momentálne nemôže nič k pokračovaniam Baldur´s Gate, Neverwinter Nights, Test Drive alebo Dungeons & Dragons povedať, ale neznamená to, že po nich neskôr nesiahnu. Teraz je to však nereálne. O Baldur´s Gate 3 sa hovorí už pomerne dlhú dobu, vždy to však boli len dohady, ktoré neboli nikým potvrdené, dokonca nebol známy ani tvorca. Podľa zákulisných informácií sa na hre stále pracuje a podľa sa na ňom aktívne podieľajú vývojári z Obsidian Entertainment – pričom štúdio je zložené z bývalého Black Isle, ktoré pracovalo na všetkých Baldur´s Gate tituloch určených pre PC platformu.

O pokračovaní Test Drive Unlimited sme síce počuli, ale bolo to hneď po vydaní prvého dielu a odvtedy sa neobjavila žiadna novinka. Je síce pravdou, že tvorcovia z Eden Studio pracovali práve na Alone in the Dark, ktorému sa chceli venovať naplno. Po úspechu jednotky však môžeme predpokladať, že pokračovanie sa pláne Atari objaví. Je príjemne vedieť, že Atari myslí do budúcnosti a nesnaží sa nás balamútiť hneď veľkými značkami, ale radšej robí malé krôčiky. Čo si myslíte vy, ktoré zo spomínaných pokračovaní bude oznámené ako prvé?

Zdroj: Shacknews