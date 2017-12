Prechod na digitálne vysielanie môže stáť vyše 5 mld. Sk

Prechod na digitálne vysielanie môže pre štátny rozpočet predstavovať nákladovú položku vyše 5 mld. Sk (166 mil. €). Vyplýva to z materiálu "Financovanie vybraných nákladových položiek v rámci zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike", kto

4. dec 2008 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - rý do medzirezortného pripomienkového konania predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny. Najvýznamnejšou nákladovou položkou podľa zverejneného materiálu bude dotácia prídavných zariadení koncovým užívateľom. Tá by mala dosiahnuť 2,6 mld. Sk (86,3 mil. €), alebo 4,2 mld. Sk (139,4 mil. €), v závislosti od použitého kompresného štandardu a konečnej ceny prídavného zariadenia, tzv. set-top-boxu. Priama dotácia sa bude týkať vybraných skupín obyvateľov na základe presne špecifikovaných znakov a má byť poskytnutá až do výšky 75 % z ceny set-top-boxu. Podľa dokumentu by priamu dotáciu mali dostať poberatelia dávok v hmotnej núdzi, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, invalidní a starobní dôchodcovia.

Materiál sa venuje aj štandardu, v ktorom bude fungovať digitálne vysielanie. Podľa neho výber kompresného štandardu závisí od vyhlasovateľa tendra na prevádzkovateľa digitálneho vysielania, teda Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Ten v aktuálne pozastavenom tendri presadzoval kompresný štandard MPEG-4, ktorý by mal priniesť na televízny trh vyššiu konkurenciu. Rezort dopravy naopak v materiáli odporúča nižší kompresný štandard MPEG-2. Okrem názoru na typ kompresného štandardu sa ministerstvo rozchádza s Telekomunikačným úradom aj v názore na potrebnú výšku dotácií. Priama dotácia vo výške 4,2 mld. Sk (139,4 mil. €) pre kompresný štandard MPEG-4 vychádza podľa MDPT z predpokladu, že cena set-top-boxu bude na úrovni 5 tis. Sk (166 €). "Na účely výpočtu jednotlivých kalkulácií sa preto javí ako najvhodnejšie pri zohľadnení súčasných podmienok stanoviť dve kategórie, a to pre MPEG-2 sumu 1,5 tis. Sk (49,79 €) a pre MPEG-4 cenu 5 tis. Sk (166 €)," uvádza dokument. Avšak v analýze TÚ, ktorou úrad oslovil osem výrobcov set-top-boxov, by sa ich maloobchodné ceny zariadení pre MPEG-4 mali pohybovať na úrovni približne 2,5 tis. Sk (82,98 €) a nižšie. "V čase cca o jeden a pol roka, kedy by malo byť reálne v prevádzke riadne DVB-T, by ceny najlacnejších zariadení mohli dosiahnuť priemernú úroveň 1,2 tis. Sk (39,83 €), čo je v súčasnosti priemerná cena najlacnejších set-top-boxov podporujúcich štandard MPEG-2," cituje materiál MDPT stanovisko TÚ zo septembra tohto roku.

Ďalšou významnou nákladovou položkou vo výške 570 mil. Sk (18,92 mil. €), budú pri prechode na digitálne vysielanie podľa materiálu MDPT priame náklady Slovenskej televízie (STV) súvisiace so zabezpečením jej signálu pre domácnosti, ktoré sa nachádzajú mimo pokrytia signálom digitálneho vysielania, ako aj nepriame náklady na administráciu systému. Rezort dopravy ich chce zabezpečiť prostredníctvom kariet na satelitné prijímanie vysielania. "Čerpanie podpory by prebehlo po zistení konečného pokrytia územia terestriálnym signálom, to jest najskôr v roku 2009," uvádza materiál ministerstva dopravy.

Náklady na prechod z analógu do digitálu majú tvoriť aj náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s likvidáciou analógových vysielačov a technológie vo výške približne 179 mil. Sk (5,942 mil. €). Ako zdroj financovania by mal byť podľa MDPT Recyklačný fond. Paralelná prevádzka vyjde štátny rozpočet na ďalších 201,5 mil. Sk (6,689 mil. €). "Priame náklady na štátny rozpočet budú v rámci financovania pilotnej prevádzky DVB-T na rok 2009 a nákladovej položky paralelná prevádzka," uvádza sa v materiáli.

Digitálne vysielanie úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie najneskôr v roku 2012. DVB-T má vytvoriť priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Diváci, ktorí prijímajú analógové vysielanie, si budú musieť po prechode na DVB-T štandard zaobstarať televízor so zabudovaným digitálnym tunerom, alebo set-top-box.

kf;it;dn