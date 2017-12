UPC plánuje šesťnásobne zvýšiť rýchlosť pripojenia k internetu

Spoločnosť UPC Broadband Slovakia (UPC) plánuje v prvom štvrťroku budúceho roka zvyšovať rýchlosť internetového pripojenia pre svojich zákazníkov do rýchlosti 120 MB za sekundu. Podľa generálneho riaditeľa UPC Martina Maťašejeho to umožní nová technológia

4. dec 2008 o 11:36 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - EuroDOCSIS 3.0, ktorú spoločnosť v súčasnosti testuje na svojej hybridnej opticko-koaxiálnej sieti vo vybranej lokalite. UPC začne so zvyšovaním rýchlosti v hlavnom meste, pričom ju chce postupne zvyšovať aj v ďalších mestách, kde pôsobí. Do konca budúceho roka by tak vyššiu rýchlosť malo využívať všetkých 19 miest, ktoré poskytovateľ internetu v súčasnosti pokrýva. Výšku investície do novej technológie firma nechcela konkretizovať, avšak podľa Maťašejeho UPC každoročne investuje do siete aj technológie desiatky miliónov korún.

Internet od spoločnosti UPC v súčasnosti využíva viac ako 50 tis. zákazníkov v 19 mestách. Aktuálna najvyššia rýchlosť pripojenia od UPC dosahuje 20 MB za sekundu. Ku koncu tohto roka plánuje spoločnosť pokrývať internetom takmer 400 tis. domácností na Slovensku. V budúcom roku chce rozširovať svoju sieť prostredníctvom akvizícií, o ktorých podľa Maťašejeho už UPC rokuje.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje služby televízie, širokopásmového internetu a telefonovania a od septembra minulého roku ponúka aj služby digitálnej káblovej televízie, je súčasťou spoločnosti Liberty Global, Inc. Firma sa tiež radí medzi triple play operátorov, keďže poskytuje služby televízie, internetu a telefonovania prostredníctvom jednej siete. Spoločnosť Liberty Global je vedúcim medzinárodným poskytovateľom káblových služieb ponúkajúcich televízne služby, hlasové služby a vysoko-rýchlostný prístup k internetu. Spoločnosť Liberty Global prevádzkuje širokopásmové komunikačné siete, ktorými obsluhuje približne 16 mil. zákazníkov v 17 krajinách najmä v Európe, a tiež v Japonsku, Čile a Austrálii.