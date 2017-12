So zľavami z T-mobile obchodujú načierno

Kto si pamätá na časy, keď pred Tuzexom stáli veksláci a pýtali sa, či nepredáte bony, toho taktiky čierneho trhu so zľavou u mobilného operátora neprekvapia.

2. dec 2008 o 9:00 Marcel Pastír

Kto si pamätá na časy, keď pred Tuzexom stáli veksláci a pýtali sa, či nekúpite bony, toho taktiky čierneho trhu so zľavou u mobilného operátora neprekvapia.

BRATISLAVA. Ak by T-Mobile hodnotil svoj tohtoročný vianočný marketing podľa toho, aký vzbudil rozruch, už teraz by zapisoval úspešnú sezónu. A nejde len o rýmovačky v koncoročných reklamách.

Zľavové kupóny, ktoré mobilný operátor ponúka v rámci akcie „Paušál pre blízkeho“, sa stali takými populárnymi, že sa s nimi obchoduje na čiernom trhu.

Na internete sa množia inzeráty s ponukami na kúpu a predaj týchto kupónov, podnikavci stoja aj pred niektorými predajňami operátora a čerstvým majiteľom zľavy ponúkajú za kupón výplatu na ruku. A privyrobiť si skúšajú aj samotní predajcovia.

Kupónov je málo

Čo je na týchto kupónoch zaujímavé? Pri predĺžení zmluvy alebo kúpe nového telefónu s paušálmi 100 Viac a Relax 100 a vyššími zákazník získava v T-Mobile kupón so 75-percentnou zľavou na mesačný poplatok počas celej lehoty viazanosti. To aj pri bežných paušáloch môže počas dvoch rokov znamenať úsporu takmer 15 ­tisíc korún (498 eur).

Z rozhovorov s predajcami v pobočkách pritom vyplýva, že kupónov nie je dostatok, pretože ľudí, ktorí si od T-­Mobile kupujú paušály, ku ktorým operátor ponúka zľavové kupóny, je menej ako tých, čo by radi nakupovali so zľavou. To, že dopyt značne prevyšuje ponuku, spôsobilo vytvorenie čierneho trhu s kupónmi. Z „blízkeho“ sa razom stal ten, „kto dá viac“.

Predajca, ktorý nechcel byť menovaný, prezradil vlastnú taktiku pri získavaní kupónov. Snaží sa klientovi, ktorý nemá o kupón príliš záujem, navrhnúť, že mu nájde človeka, ktorý ho od neho do týždňa odkúpi. Ak sa im to podarí a kupec kupón do týždňa operátorovi predloží, klient, čo ho posunul ďalej získa na svoje konto v T-Mobile klube aj desaťtisíc bonusových bodov.

Aká je ich cena

Bežne sa cena stovkového kupónu pohybuje na čiernom trhu na hranici dvetisíc korún.

Zohnať dvestovkový kupón je takmer nemožné. Tieto kupóny sú žiadané pre vysokú peňažnú úsporu, ktorú dosiahne zákazník počas obdobia používania, ale aj z iného dôvodu. Ak ste vlastníkom takéhoto kupónu, môžete si vybrať ktorýkoľvek telefón z ponuky T-Mobilu, okrem Nokie E90 a iPhonu, len za 1 korunu. Cena 1 koruna platí napríklad aj pre čiernu Nokiu N95 s 8-gigabajtovou pamäťou, ktorou je T-Mobile na skladoch solídne zásobený.

T-Mobile sa dištancuje od obchodovania s kupónmi, ktoré podľa ich vyjadrenia nie sú určené na následné predávanie.

Kto sa napriek tomu rozhodne niektorý z kupónov uloviť pre seba, mal by myslieť na to, že kupón platí mesiac od vydania. V spodnej časti by mal mať kód na získanie zľavy a overovací kód. Kupujúci by si preto mal v pobočke T-Mobilu overiť, či nekupuje už použitý kupón.