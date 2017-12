Aký mobilný telefón vám odporúčame vybrať

Samsung Omnia

Telefón prináša to najlepšie, čo môžete na súčasnom trhu očakávať. Spĺňa tie najvyššie požiadavky tak zo stránky racovnej ako i multimediálnej. Viac ako seriózny konkurent iPhonu a HTC zariadeniam funguje na operačnom systému

Windows Mobile 6.1 Professional a poteší nejednu mužskú dušu.

Rozmery: 112 x 56,9 x 12,5 mm (122 g)

Displej: dotykový - 240 x 400 bodov / 256 000 farieb, automatické otáčanie

Pamäť: 8 GB / slot pre MicroSD karty

Fotoaparát: 5 MP (2592 x 1944), autofocus, video, blesk, kamera na videohovory

Výbava: operačný systém Windows Mobile 6.1 Professional, akcelerometer, GPS prijímač s podporou A-GPS, audio / video prehrávač, FM rádio s RDS, Pocket Office

Cena: Orange - od 7290 Sk do 9990 Sk (od 241,98 do 331,61 eura) s paušálom (štandardná cena 14 990 Sk - 497,58 eura), O2 - 19 000 Sk (630,68 eura)

Sony Ericsson C905 Cyber-shot

Jeden z najlepších fotomobilov na trhu s 8 MP fotoaparátom, autofocusom, detekciou tvárí a xenónovým bleskom. Okrem fotografických možností valcuje konkurenciu výbavou ako je HSDPA, GPS, Wi-Fi.

Rozmery: 104 x 49 x 19,5 mm (136 g)

Displej: 320 x 240 bodov / 256 000 farieb

Pamäť: 160 MB / slot pre Memory Stick Micro karty

Fotoaparát: 8 MP (3264 x 2448), autofocus,

QVGA video (30 fps), xenónový blesk, detekcia tvárí, funkcia Smart Contrast

Výbava: akcelerometer, GPS prijímač s podporou A-GPS, Google Maps, Wayfinder Navigator 7, zaznamenávanie údajov o polohe k odfoteným snímkam, MP3 prehrávač, FM rádio s RDS, TrackID, TV-out

Cena: Orange - od 6290 Sk do 8990 Sk (od 208,79 do 298,41 eura) s paušálom (štandardná cena 14 490 Sk - 480,98 eura)