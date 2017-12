Komentár... alebo oplatí sa u nás kupovať originálne hry

28. nov 2008 o 17:30 Ján Kordoš

Nebudeme sa hrať na anjelikov. Všetci to veľmi dobre poznáme a kto prehlási, že nikdy neskúsil pirátsku verziu hry, "piráti" zrejme dodnes. Rozdiel je však v tom, či si dokážeme uvedomiť jednoduchý fakt. Hra, rovnako ako každý iný produkt ľudskej činnosti, je výrobkom ľudí, ktorí na ňom pracovali. Nie zadarmo, ale ako zamestnanci spoločnosti, ktorá do nich investovala nemalé finančné prostriedky. A chce logicky zarobiť. Nie je totiž nič novátorské alebo dokonca opovrhovania hodné, ak chcú na svojom projekte dostať od hráčov čo najviac. Vidíme to predsa úplne všade: od automobiliek po výrobcov kozmetiky.

Hry však na rozdiel od väčšiny produktov spoločnosti nie sú fyzickým majetkom, ale len programom zloženým z neviditeľný jednotiek a núl. A prečo by som mal za to platiť? Hlavne ak si to môžeme zadarmo stiahnuť a nepodporovať tak mamonárov vo veľkých spoločnostiach, ktoré chcú len a len zarobiť? Kto chce niečo iné, je len obyčajný klamár skrývajúci sa za pretvárku. Alebo vy by ste nechceli to isté?

Problematika pirátstva je veľmi široká. U nás je všetko doplnené o niekoľko bodov, ktoré v zahraničí nehrajú veľmi veľkú úlohu. Kto totiž chce, ten si hru stiahne a spôsobí (nielen) tvorcom stratu. Hlavným dôvodom, pre rázne nie pri kúpe hry je podľa mnohých cena titulov. U nás sú hry s ohľadom na platy v zahraničí pomerne drahé. Nikto však nehovorí, že hry sú lacný koníček a hlavne nikto vás nenúti do toho, aby ste si všetky kupovali. To, že mladý, povedzme 15-ročný chalan na novú hru za tisícku proste nemá, treba brať ako rozumný fakt, avšak na druhú stranu ho nikto nenúti, aby sa zabával práve pred obrazovkou.

Aj u nás si však začínajú mnohí hráči uvedomovať dôležitý fakt. Nemusím mať predsa každú hru, ale investujem len do tej, do ktorej chcem. Niektorí uprednostňujú jednoduchý spôsob: hru si stiahnem a keď sa mi páči, tak si ju kúpim. Možno nie hneď a počkám, kým jej cena aspoň čiastočne poklesne, ale stále sa v nich nájde pud sebazáchovy a ako odmenu tvorcom (a vydavateľom) za hru zaplatia. Lenže koľko je takých medzi nami? Koľko z nás si potom povie, že keď to už predsa mám a povedzme, že som danú hru už aj prešiel (čo pri skracujúcej sa dobe hrania nie je problémom za jeden deň), prečo mám platiť za to, čo sa už stalo a k hre sa už nevrátim? Znovu časť hráčov presvedčí dobrý pocit alebo hrdosť, s ktorou si hru vystaví na poličke alebo chuť hrať multiplayer.

Stále je však miera pirátstva u nás nesmierna vysoká a podľa odhadov niekoľkých distribútorov na jednu originálnu a predanú kópiu hry pripadá približne 8 až 10 nelegálnych kópií hry. Je to istotne vysoké číslo, ale treba ho brať ako fakt. Navyše sa s rozmachom vysokorýchlostného internetu a bez výraznej osvety medzi hráčmi sa toto číslo ešte zvýši. Mnohí ako fakt, že siahnu najprv po nelegálnej kópií, uvádzajú nutnosť si hru najprv skúsiť. Hrateľné demoverzie síce stále vychádzajú, je ich však menej a sú čoraz kratšie. Zábava na niekoľko desiatok minút. Čo už sa z tejto chvíle hráč dozvie? Prakticky nič, teoreticky si môže ohmatať aspoň základné princípy a zistiť, či ide o produkt, ktorý by chcel mať. K tomu demoverzie aj sú určené. Na obranu hráčov však treba povedať, že často je vydanie demoverzií odsúvané až na termín po vydaní hry. Dôvod? Ak by ste si hru (hoc orezanú) zahrali pred vydaním a náhodou zistili, že nespĺňa vaše očakávania, určite si ju nekúpite. Keď príde demo oneskorene a vy ste zlákaní marketingovými rečami, je už neskoro.

Všetko sa však dá vyriešiť jednoducho. A rovnako ako pri hudbe alebo filmoch. Recenzie, či už herné, filmové alebo hudobné, sú tu predsa od toho, aby vám sprostredkovali to, čo hra ponúka a či vám to vyhovuje. Gro pri tom nie je v čísle tam na konci, ale v samotnom texte – to je však úplne iná téma. U nás slúžia recenzie často názor, s ktorým hráči konfrontujú vlastné zážitky s hrou. Bolo by to celé znesiteľné, keby sa prezentovali po hraní legálnej kópie, no takých prípadov býva minimum. O to viac si však vážime vaše názory.

Rôzne diskusie a fóra hry sú preto často zahltené flame-om typu: "vyšjel už na hru XXX krek a gde ho nájdem". Alebo kde si hru stiahnem. Alebo že „hra vizerá potľa obráskov super a ja som ju už hral a vi nie, takže ste všeci chudácy“. Slušne napísané.

Všetko je to samozrejme odsúdenia hodné. Ešte raz, hry nie sú lacný koníček a nejaký ten finančný vklad od vás vyžadujú – a to všetko preto, aby mohli vznikať hry nové. Krajšie, filmovejšie, epickejšie, rozmanitejšie. U nás je však nátura taká ako je a prečo platiť za niečo, čo môžem mať zadarmo? Nie je preto nezvyčajné, keď vám predajú konzolu v obchode a zároveň vám „autorizovaný predajca“ ponúkne nachipovanie a prísun nelegálnych hier za nižšie ceny. Kto sa s tým nestretol, zatvára zbytočne oči, je to i dnes bežné. Neostáva nám preto nič iné ako dúfať, že s rastúcim vekom hráčov porastie aj zodpovednosť a ich myslenie. Prax dokazuje to, že starší hráči u nás nemajú s originálnymi kópiami problémy a narastá aj počet konzolistov. Dôvod? Konzoly jednoducho sú určené výhradne na hranie a bežný, zamestnaný človek má nesporne menej času na túto zábavu ako mladý chalan. A vyberá si len to čo chce a strávi s hrami menej času týždenne. O to však intenzívnejšie.

Cena hry sa dá stlačiť mnohými spôsobmi, len treba chcieť hľadať, prípadne čakať. Distribútori ponúkajú výrazné akcie, hru si nemusíte kúpiť hneď, ale až po niekoľkých mesiacoch a máme tu aj internetové obchody, ktoré sú oproti klasickým kamenným výrazne lacnejšie. Stačí sledovať špeciálne akcie. Druhou možnosťou je objednávanie hier zo zahraničia. Ebay pozná určite každý a z koho ubudne, ak si objedná napr. konzolovú hru za pár stoviek? Je síce už používaná, ale funkčná a ponúkne vám rovnaký zážitok ako práve rozbalená originálka! Ale... ale ten vám ponúkne aj stiahnutá hra, všakže.

Reči o tom, že za tú hru by som dal maximálne dve stovky, sú akoby z minulosti. Čo si dnes už za dvesto korún kúpite?

Dobre, doteraz sme hovorili o tom, prečo hry kupovať. Dokonca aj u nás. Keď na to niekto nemá, nech sa nehrá. Trestať hráčov nepomôže, klepnúť po prstom treba pirátom, ktorí majú z nelegálnych kópií vlastný zisk a obohacujú sa na ich predávaní. Dosť však, máme tu aj dôvody, pre ktoré sú originálne hry skôr ťarchou ako hrejivým srdcom pri duši. Protipirátske ochrany škodia len ich kupcom. Pirát už má crack, zatiaľ čo hráč sa trápi s tým, aby hru vôbec spustil – stalo sa to už aj nám a neraz nám pomohla práve nelegálna metóda. Zadávanie aktivačného kódu by sme prežili, dokonca aj aktiváciu prostredníctvom internetu, ak však originálna hra kupcu obmedzuje, je to zlé. Podobne je na tom aj obmedzenie počtu inštalácií, ktorá má zabrániť práve uniknutému zisku z bazárového predaja.

U nás sú to aj ďalšie dôvody. Čo ak si chce hráč vychutnať titul v angličtine, ale tuzemská ponuka dáva možnosť len lokalizovanej verzie? Skôr narodení určite uznajú, že mnohí sa v cudzom jazyku zlepšili aj vďaka hraniu hier. Dnes je už takmer každá lokalizovaná a nie každá ponúka výber jazykovej mutácie. Prečo to distribútori vôbec robia? Paradoxne preto, aby zvýšili svoje predaje. Napríklad výhradne české verzie hier sú pre pirátov neprijateľné, pretože sú určené len pre náš trh a z globálneho hľadiska nemajú zmysel. A lokalizovanú hru si kúpi viac bežných ľudí, ktorí angličtine či inému jazyku nerozumejú. Východiskom sa teda javí možnosť hru vydávať s voľbou jazyku, tá je však zároveň vhodná aj pre pirátov. Druhý kopanec do rozkroku sú patche – lokalizované verzie nie sú totožné s anglickými, a preto záplaty pre tieto tituly treba vyrábať špeciálne pre tú ktorú verziu.

Posledná kauza okolo Falloutu 3 dáva za pravdu hráčom, ktorí si hru (v tom lepšom prípade) objednali zo zahraničia. Našlo sa však dosť takých, ktorí na hru čakali a poctivo si ju u nás kúpili a potom boli sklamaní. Nie, že by preklad bol zlý, ale vyšiel patch, opravujúci chyby, a ten nebol kompatibilný s českou verziou. Čo teraz? Podľa informácií z Cenegy (hru u nás oficiálne distribuujú) museli čakať na súhlas od výrobcu, čiže Bethesdy a ten neprišiel hneď. Patch teda nemohli oficiálne vydať, pokým to nepovolí výrobca. Hráči boli nahnevaní a mali na to dôvod. S legálnymi kópiami je to často na figu. Niekedy je lokalizácia zlá, niekedy je dabing skôr smiešny a úroveň manuálov býva taktiež pochybná. Nedá sa však uprieť snaha distribútorov, ale nedostatky tu stále sú.

Výsledkom však jednoznačne je, že hry by sme si kupovať mali. Lenže naša nátura je (nielenže poznačená minulým režimom, v ktorom ak si niekto niečo neukradol, tak nič nemal – to som osobne pocítil po príchode postaršieho dôchodcu s fúrikom, ktorý prišiel ku kope štrku, ktorá patrila mojej rodine a chcel si trochu zobrať pre seba. Vraj je to na ulici a chce len jeden fúrik... čo na to povedať?) proste taká. Vidíme to všade: na futbalových štadiónoch, v hypermarketoch, aj bežne na ulici. Preto neostáva nič iné len dúfať, že budeme chcieť rešpektovať zákony trhu a oceníme snahu vývojárov. Nemôže to však byť jednostranné: aj vydavatelia by mali rešpektovať fakt, že hry chceme dokončené, funkčné a kvalitné, zbytočne neotravujúce a obmedzujúce. Taktiež distribútorov, ktorí niekedy zmrzačia pôvodnú hru. Začarovaný kruh? Isteže a len tak ho nerozsekneme. Môžeme však spraviť prvý krok: kúpte si aspoň na Vianoce jednu originálku. Pokojne z výpredaja. Už len pre ten pocit, že ste niekoho ocenili.