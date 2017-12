Ubisoft nepriamo potvrdil vývoj Assassin´s Creed 2

28. nov 2008 o 16:34 Ján Kordoš

Na konferencii ohľadom finančných úspechov prvého fiškálneho polroku však šéf spoločnosti Yves Guillemot okrem iného (čítaj: úspechy spoločnosti, 340 miliónové tržby v Eurách...) odpovedal na otázku ohľadom Assassin´s Creed 2 pomerne jednoducho, ale výstižne: „Na túto otázku vám teraz nemôžem odpovedať. Môžem len povedať, že na produkte tvrdo pracujeme.“

Oficiálne teda Assassin´s Creed 2 potvrdené nebolo a k ohláseniu tohto projektu zrejme dôjde po vydaní všetkých vianočných hitov tejto sezóny, no hlavný hrdina Altair k nám zrejme zavíta znovu. Podľa prvých dohadov by sa mal príbeh hry presunúť o pár storočí do budúcnosti. Z Križiackych vojen dej postúpi približne do 16. a 17.storočia, takže by sa čisto teoreticky mohlo jednať o Veľkú francúzsku revolúciu. Veľké prekvapenie, aj keď neoficiálne to nie je, ale tešíme sa i tak. Možno i preto, že Ubisoft dostal možnosť napraviť si svoju povesť a vyhypovanú hru zbaviť niekoľkých chybičiek krásy, ktoré nám vadili. Keďže hra nebola zaradená do finančných plánov budúceho fiškálneho roku, objaví sa najskôr na Vianoce 2009.

Zdroj: Joystiq, Gamespot