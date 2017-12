Rozdiel pripojenia medzi krajinami sa podľa EK zmenšuje

Miera rozšírenia širokopásmového pripojenia v Európe vzrástla z 18,2 % v júli 2007 až na 21,7 % v júli 2008. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnila Európska komisia (EK). Správa ďalej konštatuje, že rozdiel medzi krajinami Európskej únie (EÚ) sa

28. nov 2008 o 15:01 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - zmenšuje, a to z 28,4 percentuálneho bodu v júli 2007 na 27,7 v júli tohto roku. Zo zverejnených údajov vyplýva, že so 17 miliónmi pevných širokopásmových pripojení zavedenými za rok sa vysokorýchlostný prístup k internetu v EÚ stále rozširuje a je stále rýchlejší, pričom sa začína presadzovať aj mobilné širokopásmové pripojenie, ktorého miera rozšírenia dosahuje 6,9 %. Tri štvrtiny širokopásmových pripojení v EÚ majú rýchlosť pripojenia 2 milióny bitov za sekundu (Mbit/s) a viac, teda rýchlosť, ktorá podporuje napríklad televízne vysielanie cez internet.

"Rozvoj širokopásmového pripojenia je naďalej výrazný, pričom najrozvinutejšie krajiny EÚ majú pevnú pozíciu svetovej špičky v miere rozšírenia širokopásmového pripojenia na trh," vyhlásila komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. "Som rada, že ich dobiehajú aj ostatné krajiny v Európe. Podľa Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktorý Komisia predložila tento týždeň, plánujeme prideliť ešte 1 mld. eur z finančných zdrojov EÚ na infraštruktúry pre vysokorýchlostný prístup k internetu. Očakávam, že týmto doplňujúcim opatrením spojeným so silným politickým dôrazom na účinnú hospodársku súťaž a ďalšie otváranie trhu zaplatíme cestu k širokopásmovému pripojeniu pre všetkých Európanov do roku 2010, a ku vysokorýchlostnému prístupu k internetu pre všetkých Európanov do roku 2015," dodala.

Z nových údajov, ktoré uverejnila EK, vidieť, že napriek zníženiu perspektív rastu v celom hospodárstve v minulom roku v celej EÚ pokračovalo rozširovanie širokopásmového pripojenia, pričom v období medzi júlom 2008 a júlom 2007 došlo k nárastu o 19,23 %. K 1. júlu 2008 bolo v EÚ viac ako 107 mil. pevných širokopásmových pripojení, pričom 17 mil. z nich sa zaviedlo od júla 2007. Najvyššie tempo rastu bolo na Malte (6,7 pripojení na 100 obyvateľov), v Nemecku (5,1 na 100 obyvateľov) a na Cypre (4,9 na 100 obyvateľov) a najnižšie vo Fínsku (1,9 na 100 obyvateľov) a Portugalsku (1,0 na 100 obyvateľov).

Celkove majú Dánsko a Holandsko aj naďalej postavenie svetovej špičky v miere rozšírenia širokopásmového pripojenia s mierou rozšírenia viac ako 35 %. Podľa štatistiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z júna 2008 predbieha Spojené štáty americké, v ktorých miera rozšírenia dosahuje 25 %, deväť krajín EÚ (Dánsko, Holandsko, Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Luxembursko, Belgicko, Francúzsko a Nemecko). Rozdiel medzi najsilnejším (Dánsko 37,2 %) a najslabším účastníkom širokopásmového trhu (Bulharsko 9,5 %) zostáva výrazný, ale po prvý raz sa znižuje (v júli 2007 bola miera rozšírenia v Dánsku 34,1 %, zatiaľ čo v Bulharsku to bolo 5,7 %).

Komisia takisto uverejnila prvé údaje o rýchlostiach pevného širokopásmového pripojenia, ktoré sú dôležitým ukazovateľom v znalostnej spoločnosti. V EÚ je 74,8 % oznámených pripojení v rozsahu 2 Mbit/s a viac: 62 % medzi 2 a 10 Mbit/s, 12,8 % nad 10 Mbit/s. Mimoriadne rýchle pripojenia (až do 100 Mbit/s alebo aj viac) prostredníctvom skleneného vlákna pokrývajú iba 1,4 % európskych predplatiteľov internetu. Digitálne účastnícke pripojenie (DSL) s približne 86 mil. pripojení je hlavnou širokopásmovou technológiou v EÚ. Tempo rastu DSL však naďalej rýchlo klesá, v porovnaní s júlom 2007 sa spomalilo o 10,9 % v prospech iných pevných širokopásmových technológií, ako je káblová, optické káble až k modemu (fibre to the home, FTTH) a bezdrôtové miestne vedenia.

Z iných po prvý raz uverejnených údajov vidieť, že v mnohých členských štátoch sa podľa všetkého presadzuje širokopásmové pripojenie založené na mobilných technológiách ako napríklad 3G a dátové služby prostredníctvom dátových kariet. Dánsko, Grécko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko a Španielsko oznámili mieru rozšírenia mobilného širokopásmového pripojenia nad 10 %. V EÚ bolo 1. júla tohto roku 34 mil. účastníkov mobilného širokopásmového pripojenia (bez zahrnutia Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva, ktoré neposkytli informácie). Tempo rozšírenia mobilného širokopásmového pripojenia, ktorým sa meria podiel celkového počtu obyvateľov, ktorí využívajú mobilné širokopásmové pripojenie, kolíše od menej ako 1 % (Belgicko a Cyprus) takmer po 20 % (Španielsko). Priemer v EÚ je 6,9 %. Počet mobilných širokopásmových pripojení, ktoré využívajú iba špecializované dátové karty/modemy/kľúče, pre ktoré je typické, že umožňujú mobilný internet prostredníctvom prenosných počítačov, je podstatne nižší (približne 2 až 3 %).