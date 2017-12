Vodiči si môžu overiť množstvo alkoholu v krvi cez SMS

Celoslovenská kampaň Promile info prináša možnosť zistiť množstvo alkoholu v krvi cez esemesku. Ako uviedla výkonná riaditeľka OZ Prima Barbora Kuchárová na dnešnej tlačovej konferencii, kampaň je zameraná na výchovu ľudí k zodpovednému požívaniu alkoholu

28. nov 2008 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - .

"Človek si môže sám prostredníctvom esemesky, wapu alebo priamo na internete zadať základné údaje a získať informáciu, koľko promile alkoholu má v krvi, kedy bude úplne triezvy a kedy si bude môcť sadnúť za volant," vysvetlila. Vodič uvedie do esemesky pohlavie, vek, hmotnosť, čas, kedy začal piť alkohol, druh a množstvo, ktoré vypil, a pošle ju na číslo 6667. Najneskôr do desiatich minút by mu mala prísť odpoveď s informáciou, kedy bude mať nulovú hladinu alkoholu v krvi. Organizátori kampane síce tvrdia, že ide o spoľahlivý výpočet podľa vzorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ale zároveň upozorňujú, že človek dostane len orientačnú informáciu. Odbúravanie alkoholu totiž závisí od mnohých individuálnych faktorov ako spánok, alebo stravovanie. Vo výpočte je i z tohto dôvodu mierna rezerva. "Veríme, že týmto spôsobom navedieme šoférov, aby sa správali zodpovedne, a tým pomôžeme znížiť štatistiky nehodovosti u nás," uviedla Kuchárová. Za SMS službu sa platí 24 slovenských korún (0,80 eur). Polovicu sumy použije OZ Prima na ďalšie projekty podobného charakteru, druhá polovica ostáva operátorovi.

Informácie o možnosti otestovať sa sú zverejnené na internetovej stránke www.promile.sk, ale budú prístupné i v pohostinstvách a nočných kluboch. V lete bude kampaň pokračovať na letných festivaloch, ktoré navštevujú najmä mladí ľudia. Z policajných štatistík totiž vyplýva, že 26 percent zo všetkých dopravných nehôd v prvom polroku 2008, v ktorých zohral úlohu alkohol, mali na svedomí vodiči do 24 rokov. Vodiči, ktorí sú v dvojročnej skúšobnej lehote, spôsobili pod vplyvom alkoholu 222 dopravných nehôd. V prvom polroku 2008 polícia zistila alkohol u vinníkov nehody pri 1 442 dopravných nehodách z celkového počtu 28 908. Väčšinu tvorili vodiči motorových vozidiel, ale boli medzi nimi i chodci a cyklisti. Štrnásť osôb nehodu neprežilo a 99 ľudí utrpelo ťažké zranenia.