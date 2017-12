Dig - dig - digi

Zvýšiť kvalitu obrazu, dostupnosť signálu, rozšíriť výber programov a z televíznej obrazovky urobiť komunikačný uzol domácností so svetom. To sú ciele digitálnej televízie. Na Slovensku má fungovať naplno od roku 2012.

28. nov 2008 o 0:00 Ivan Štulajter

Súčasný predseda Telekomunikačného úradu Máčaj s najväčšou pravdepodobnosťou nebude stáť pri tom. Stratil dôveru vlády. Pre poslancov vládnej koalície je to signál, že ho majú odvolať.

Začiatkom tohto roka predseda Máčaj vyhlásil: „Obavy zo straty privilegovaného postavenia na mediálnom a súvisiacom reklamnom trhu garantovaného nedostatkom analógových frekvencií pre nové televízie sú však zrejme silnejšie ako benefity digitalizácie a v konečnom dôsledku aj ako záujem vlastných televíznych divákov, ktorými televízie tak často a rady argumentujú.“ Tento citát ilustruje, že spor o to, ako má vyzerať digitálne vysielanie šírené „vzduchom“, už prebieha mesiace. A ilustruje aj podstatu sporu: súčasné televízie na Slovensku chcú, aby digitálne vysielanie bolo technicky nastavené tak, aby sa obmedzil či aspoň oddialil prístup konkurentov na trh a nezvyšoval sa počet súťažiacich o peniaze z reklamy. Telekomunikačný úrad je proti.

Na tom by nebolo nič nepochopiteľné. Spor však vyústil do štádia, keď Máčaj vyslovuje vážne obvinenia: lídri Smeru mali urobiť dohodu s majiteľmi komerčných televízií, podľa ktorej im štát pôjde po ruke v digitálnom vysielaní, za čo televízie pôjdu po ruke Smeru vo svojom spravodajstve. Premiér Fico, ako aj minister Vážny Máčajove tvrdenia odmietajú, rovnako aj televízie. Fico dokonca hrozí Máčajovi súdom, ak neprestane. Podľa Úradu vlády v prípade Máčajových obvinení ide len o „urazené výhovorky odvolávaného úradníka než o fakty“. Len aby to tak bolo. Počkáme si, ako vláda naloží s prebiehajúcim tendrom.