Česi rozhýbali telekomunikačný balíček únie

Ministri dopravy a telekomunikácií Európskej únie sa včera v Bruseli predbežne dohodli na takzvanom telekomunikačnom balíčku. Ten prináša zásadné zmeny do celého sektora.

28. nov 2008 o 14:00 (čtk)

BRUSEL. Počíta okrem iného s delením telekomunikačných spoločností, s možnosťou žalovať rozosielateľov nevyžiadaných e-mailov či s využitím kmitočtov, ktoré sa uvoľnia po tom, čo krajiny zhruba do roku 2012 prejdu z analógového televízneho vysielania na digitálne.

Rokovania o zmenách v sektore telekomunikácií sa ťahajú už niekoľko mesiacov. Viedlo ich Francúzsko ako predsedajúca krajina únie, no konečný kompromis vznikol za výrazného prispenia českej delegácie. Konečnú dohodu ešte musí schváliť Európska komisia a Európsky parlament.

„Ak máme dosiahnuť prijatie balíčka do polovice budúceho roka, je potrebné, aby sme dospeli ku konečnej politickej zhode. V prípade, že by sa to nepodarilo, pochybujem, že budúci rok balíček schválime,“ povedal český minister priemyslu Martin Říman.