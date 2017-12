Nokia N85 – zábava, ktorá nikdy nekončí

Multimediálny vreckový počítač alebo mobil? Túto otázku si možno položíte v momente, keď sa zoznámite so všetkými funkciami, ktoré nová Nokia N85 ponúka. Do vienka dostala bohatú výbavu, s ktorou môžete vreckový počítač a prehrávač odoslať na večný odpoč

Multimediálny vreckový počítač alebo mobil? Túto otázku si možno položíte v momente, keď sa zoznámite so všetkými funkciami, ktoré nová Nokia N85 ponúka. Do vienka dostala bohatú výbavu, s ktorou môžete vreckový počítač a prehrávač odoslať na večný odpočinok. Je naozaj taká atraktívna, ako sa o nej hovorí? Otestovali sme ju, aby sme vám prezradili všetko, čo ste chceli vedieť.

En-osemdesiatpäťka nie je žiadna nudná sekretárka určená pre uponáhľaných manažérov, ktorí presedia celé hodiny za tabuľkami, plánovačmi a pri triedení kontaktov. Práve naopak. Snaží sa povýšiť kult multimédií a rýchleho internetu na každodennú samozrejmosť, ktorú prepája s okolitým svetom. Chce preniknúť do vášho autorádia, pokúša sa podmaniť váš televízny prijímač a žiarli aj na vašu GPS navigáciu v automobile. Vyvoláva pocit, že je predurčená byť vašim verným spoločníkom, ktorý pozná odpoveď na každú otázku a potrebu. V krátkosti povedané, snaží sa ovplyvniť váš životný štýl.

128 gramov živej váhy

Aj keď na fotografiách pôsobí až extrémne robustne, nejde o žiadnu tehlu, ktorá by sa nevmestila do vrecka nohavíc. Práve naopak. So 16 milimetrovou hrúbkou, 5 centimetrovou šírkou a 10 centimetrovou dĺžkou vpadne do dlane a svojou vyváženosťou dokáže zapôsobiť. Už pri prvom stretnutí je zrejmé, že dizajnéri sa vystríhali kovových prvkov a využili plasty všade tam, kde sa dalo. Aj napriek tejto snahe sa však nepodarilo dosiahnuť nízku hmotnosť a so 128 gramami patrí en-osemdesiatpäťka medzi ťažšie váhové kategórie.

Čím je možné vyvolať ilúziu atraktívnosti a menších rozmerov? V posledných dvoch rokoch bodujú extrémne lesklé plasty, ktoré síce dávajú novému mobilu šmrnc, súčasne však naznačujú, ako ste na tom so svojou hygienou. Bez pravidelného leštenia sa nezaobídete. Našťastie, bočné steny sú pre zjednodušenie manipulácie zdrsnené, takže telefón v ruke nekĺže.

Vyhotovenie mobilu pôsobí solídnym dojmom, o precíznosti výsuvného mechanizmu však hovoriť nemožno. Posuvné veko má na vodiacich lištách pomerne veľkú vôľu a kryt batérie tiež nie je najstabilnejší. Či ide o obmedzenia materiálov, alebo je za tým čosi iné vedia iba vývojári. Dokážeme si však predstaviť, že mobil padajúci na zem pri voľnejšej konštrukcii lepšie odpruží nárazy, ako keď jednotlivé dielce dosadajú na doraz. Výsuvný mechanizmus pracoval počas testov bezchybne a spoľahlivo. Žiadne opotrebovanie či uvoľňovanie sme počas týždenného používania nezaznamenali. Všetko ukáže čas.

OLED displej s dobrou čitateľnosťou

Keďže filmy, fotografovanie a herné tituly nie sú en-osemdesiatpäťke cudzie, azda neprekvapí skutočnosť, že dostala do vienka QVGA OLED displej s 2,6 palcovou uhlopriečkou. Brilantné farby v interiéri, veľmi dobrá čitateľnosť v teréne a automatická regulácia intenzity podsvietenia prostredníctvom optického senzora neprehliadne ani menej skúsené oko. Pri filmových tituloch a prehliadaní fotografií je cítiť vysoký kontrast, ktorý v segmente mobilov nie je samozrejmosťou. Zdá sa však, že OLED technológia mieri do sveta mobilov plnou parou. Hybnou silou je nízka spotreba, ktorá pomáha doháňať narastajúce nároky čoraz rýchlejších procesorov.

Zobrazenie sa pri zapnutom polohovom senzore automaticky prispôsobí tomu, či držíte v rukách telefón na výšku, alebo na šírku. Otáčanie trvá necelú sekundu, nie každému sa však bude pozdávať. Preto je možné túto voľbu v nastaveniach deaktivovať. Ak však klávesnicu vysuniete a aktivujete niektorú z funkcií, ktorá očakáva zobrazenie na šírku, orientácia displeja sa prepne automaticky.

Tlačidlá, kde sa len pozriete

Dotykové displeje sú „in“ nie vždy sú však praktické. En-osemdesiatpäťka sa vybrala inou cestou. Vo formáte dvojitého slajdera ponúka dve klávesnice. Jedna je určená na ovládanie multimédií, prehliadanie fotografií a hranie hier, druhá slúži pre komunikáciu a obsluhu základných funkcií mobilu.

Kde je veľa tlačidiel, tam je aj spôsob ako ich znefunkčniť. Softvérové zámky klávesníc sú vo svete mobilov samozrejmosťou. Nová N85 ponúka jeden spôsob na viac. Preberá mechanické uzamykanie zo sveta vreckových prehrávačov vo forme posuvného ovládača, ktorý zatiahnutím všetky tlačidlá uzamkne, alebo opätovne odblokuje. Je to praktickejšie ako dvojklik podľa inštrukcií na obrazovke. V úzkych nohaviciach sa však môže stať, že telefón nechtiac odomknete, alebo uzamknete. Posuvný prvok by mohol byť zasunutý pod úroveň povrchu.

Základné ovládanie je postavené na päťsmerovom ovládači s dotykovým senzorom, dvojici kontextových tlačidiel a gombíkoch pre ovládanie hovoru. Rýchly prístup k menu a spusteným aplikáciám je na platforme S60 štandardom rovnako, ako tlačidlo C pre vycúvanie. Menej bežným prvkom je tlačidlo pre rýchly prístup k najpoužívanejším ponukám, ktorému chýba podsvietenie. Ak sa palcom trafíte na správne miesto, tlačidlá fungujú presne tak, ako majú. Ak však skĺznete o kúsok nižšie alebo vyššie ako sa žiada, zatlačenie je prakticky nemožné. Vyhotovenie tlačidlového bloku formou jedného plastového výlisku je síce naoko efektné, avšak v praxi nie veľmi praktické.

Numerická klávesnica je membránová a povedzme si pravdu, mohla by byť lepšie spracovaná. Tlačidlá sú úzke a príliš slabo oddelené. To prináša pri písaní esemesiek a emailov nepresnosti a chyby, ktoré dokáže eliminovať iba slovník pre písanie technológiou T9. Na obmedzenia sa dá zvyknúť, rozhodne však nejde o riešenie pre hromadné vkladanie dát či intenzívnu komunikáciu. Nokia už mnohokrát ukázala, že dokáže vyrobiť aj kvalitnejšie klávesnice, na ktoré sa nedá zabudnúť.

Multimediálna klávesnica je vyhotovená rovnakou technológiou, jej popisky sa však menia v závislosti od pridelených funkcií. Tlačidlá sú pohotovo dostupné, väčšia šírka by však prospela komfortu. S hrubším palcom sa iba s ťažkosťami dostanete tam, kde je treba. Ergonómia kdesi uniká a keď budete v hrách dosahovať slabé skóre, bombardujte e-mailami výrobcu.

Celkovo možno hodnotiť klávesnicu ako slabinu tohto telefónu. Dizajnovo síce ladí s telom, po funkčnej stránke je však biedna. A to pri skvelej výbave a širokej škále funkcií zamrzí.

Vitajte v kine

8 gigabajtová pamäťová karta formátu MicroSD, výkonný procesor a Quicktime softvér sú dobrým základom pre sledovanie filmov. Dekodér podporuje všetky bežné formáty a poradí si s maximálnym rozlíšením VGA a 30 snímkami za sekundu. Kvalita zobrazenia je na špičkovej úrovni a vďaka väčšej uhlopriečke sa oči pri cestovaní unavia menej, ako pri horšie vyzbrojených mobiloch. Ocenili sme rýchlu odozvu a vysoký kontrast, ktorý odhalil v tmavých scénach detaily, ktoré sú na iných mobiloch nesledovateľné. Ak ste v minulosti vzdali sledovanie hororov plných temných scén, opäť sa k nim budete môcť vrátiť. Podpora formátov je na jednotku, nechýba ani priame pripojenie na populárne internetové služby.

Dobrou správou je, že v základnom balení je aj kompozitný kábel pre pripojenie k televíznemu prijímaču. Zobrazenie sa aktivuje automaticky a v prípade, že otočíte displej na šírku, automaticky sa vyplní celý formát obrazovky s tým, že obraz sa prepočíta na uhlopriečku 16:9. Očakávať kvalitu zobrazenia, ktorá by sa vyrovnala dnešnej generácii DVD prehrávačov by snáď bolo zbytočné. Obraz nebliká, kontúry jemných detailov sú však rozmazané. Výstup možno kvalitatívne porovnať k digitálnym fotoaparátom.

Zaujímavosťou je, že aj pri pripojenom TV prijímači sa mobil pokúša renderovať obraz na televízor a na displej súčasne. Keďže výkon procesora je obmedzený, prioritu má televízny výstup. Pri kvalitnejších videách to znamená, že obraz z displeja mobilu nezmizne, ale bude trhaný. Reprodukcia filmu na veľkej obrazovke je plynulá.

Funkciu vreckového DVD prehrávača ocenia hlavne tí, čo mnoho cestujú. Nič nestojí v ceste tomu, aby ste si v hotelovej izbe sadli k TV prijímaču a pustili sa do sledovania toho, na čo doma nemáte čas.

Hudba v plnom prúde

Veľká kapacita pamäťovej karty poslúži aj pre uloženie hudobných albumov vo formátoch MP3, AAC či WMA. Hudobný prehrávač je vyzbrojený funkciou inteligentného triedenia skladieb prostredníctvom informácií obsiahnutých v ID tagoch. Skladby je možné nahrávať priamo na pamäťovú kartu, alebo je možné využiť na platforme Windows aplikáciu Media Player, ktorá prenesie aj potrebné DRM licencie a obrázky albumov.

Obsluha prehrávača nás ničím neprekvapila, ale ani nesklamala. Skvelou vychytávkou je výsuvná multimediálna klávesnica pre ovládanie reprodukcie a zabudovaný 3,5 mm jack konektor. K nemu je možné pripojiť priamo slúchadlá z dodávky – tie mimochodom nestoja za nič – alebo môžete siahnuť po medzikuse, na ktorom je integrovaná handsfree sada a tlačidlový panel pre diaľkové ovládanie prehrávaných skladieb. Zistili sme, že siahnuť po lepších slúchadlách sa oplatí. Výstup má jednoducho na viac.

Ak nemáte radi káble, môžete využiť zabudovaný bluetooth modul, ktorý si prostredníctvom protokolu A2DP poradí s ozvučením cez externú aparatúru. Vyskúšali sme malé bluetooth reproduktory aj minivežu s týmto rozhraním, výsledky boli na úrovni. Zostať iba pri zabudovaných slabých stereoreproduktoroch či lacných slúchadlách by bolo na škodu.

Nuž a pre tých, čo ešte stále nevymenili svoje autorádio za také, ktoré hovorí rečou modrého zubu prichádza pomocník vo forme FM vysielača. Zatvoríte sa do plechovice automobilu, zvolíte frekvenciu na ktorej vysielate, naladíte ju na rádiu a počúvate hudbu cestou do práce na plný výkon. Nie je isté, že ide o certifikovanú funkciu, ktorá je legálna v SR, z lokalizovaného firmvéru však nevypadla. Nuž a ak sa čudujete, čo je to za anténku na kryte batérie, je to práve tá, čo patrí FM vysielaču. Rozhodne sa nesnažte zvýšiť jej výkon. Pohybujeme sa v licencovanom pásme, kde nie je dovolené vysielať.

Rádio aj z internetu

FM tuner je dnes samozrejmosťou a ak si rozumie s RDS signálom, nikoho to dnes už neprekvapí. Prijímač zabudovaný v en-osemdesiatpäťke nie je žiadny zázrak. Citlivosť je síce vysoká, selektivita je však úbohá. Znamená to, že nie všade pochodíte podľa svojich predstáv. Obzvlášť v prípade, ak cestujete. To však v pokrytí internetu nie je problém.

Stačí siahnuť po ľubovoľnej z internetových staníc a máte hudbu podľa svojho gusta. Integrácia internetového vysielania sa nám páčila a pri nízkych dátových tokoch sa netreba báť, že človek prešvihne limity svojho dátového programu. Ak je internet na dosah ruky, prečo ho nevyužiť?

Hry na úrovni

Omrzeli vás primitívne Java hry, ktoré sú na všetkých mobiloch rovnaké? Nokia opäť vzkriesila platformu N-Gage, ktorú s kompletnou podporou vtesnala do tohto mobilu. Zadarmo si môžete vybrať ľubovoľnú z dostupných hier, pre ostatné si budete musieť zakúpiť licencie.

Ak máme hodnotiť výkon procesora s predchádzajúcimi platformami, musíme povedať že nás príjemne oslovila okamžitá odozva a rýchle prekresľovanie. Ak patríte medzi nadšencov hier, starý herný mobil od Nokie už nemusíte udržiavať pri živote....

Internet ako na dlani

Zabudovaný WiFi modul, podpora 3G sietí v plnom rozsahu a aplikácie, ktoré sú naviazané na internet všade kde je to len možné sú dobrým predpokladom na to, že svet firmvéru presahuje hranice mobilného telefónu. Výkonný internetový prehliadač, natívna podpora RSS kanálov, dobre spracovaná podpora e-mailov by dnes mala byť samozrejmosťou.

Ako je už pri operačnom systéme Series 60 zvykom, nič nie je nechané na pospas náhode. Nechýbajú ani také vychytávky, akými je internetová telefónia. Pripojíte sa k internetu, nadefinujete SIP profil a môžete telefonovať bez toho, aby ste zarábali peniaze pre vášho operátora. N85 sa dohodne s ľubovoľným hotspotom a kvalita spojenia je stabilná.

Nebyť chabo spracovanej klávesnice, dalo by sa povedať, že človek sa na obmedzenú dobu v teréne zaobíde aj bez svojho notebooku.

Nestratíte sa

Samozrejmosťou je aj navigácia s dobre známou aplikáciou Nokia Maps, ktorá si poradí s navigáciou pri jazde automobilom, ale aj pri pešej turistike. Existujú aj lepšie spracované mapy a jednoduchšie ovládateľné softvéry, ale čo je vo vnútri to sa počíta. Vzhľadom na cenu mobilu sme dúfali, že výrobca bude tento krát štedrejší a ponúkne kupón na viac ako 90 dňovú hlasovú navigáciu v zvolenom teritóriu. Ročné predplatné by firmu nezruinovalo a určite by sa našlo mnoho zotrvalcov, ktorí by pri osvedčených službách zostali.

Bez sekretárky to nejde

Hovoriť o en-osemdesiatpäťke iba ako o vreckovom multimediálnom centre s rýchlym prístupom na internet by bola škoda. Kto sa stretol v minulosti so systémom Symbian Series 60 ten vie, že k dispozícii je nielen množstvo doplnkového softvéru, ale v základnej výbave je skvele zvládnutá správa kontaktov, ich filtrovanie, aktívna zmena profilov podľa aktuálneho času či pripomienkovač a podobne. Nenechať sa otravovať pracovnými povinnosťami v čase voľna je na mieste. O to sa telefón postará hravo. Kto by sa však nechal podpichovať úlohami a povinnosťami? S tou zábavou je to predsa len lepšie. Ak však povieme, že aj hraví manažéri si prídu na svoje, nebudeme ďaleko od pravdy.

Usmejte sa prosím

5 megapixelový snímač, autofokus a dualný LED blesk síce svojimi výstupmi na päty dnešnej generácii kompaktov nešliapu, výstupy sú však viac ako pekné. Fotografie dosahujú kvalitu postačujúcu pre maloformátové výtlačky, video vo formáte 640x480 s 30 snímkami za sekundu tiež nie je na zahodenie. Spomenúť treba aj krytku objektívu, ktorá sa samovoľne neposúva a možnosť odosielania hotových dokumentárnych záznamov priamo na internet.

Konečne aspoň tri dni

S novou batériou, ktorá je podstatne väčšia ako pri predchádzajúcich mobiloch tejto série je možné počítať aj s dlhšou výdržou batérie. My sme nabíjali približne každé tri dni a to sme telefón určite nešetrili. Pri videu umiera približne po šiestich hodinách sledovania, pri hudbe po 28, pri prudkom internetovaní sa výdrž skráti na dva dni. Pri smartfóne s tak bohatými možnosťami a výbavou je to v súčasnosti jednoznačne výhra.

Nokia N85 je telefón pre náročných používateľov, ktorým nie sú cudzie internetové služby a multimédiá na cestách. Mobil zvláda excelentne rýchly prístup k internetu, prepája s ním všetky svoje služby a umožňuje prostredníctvom VOIP obísť operátora pri telefonovaní. Množstvo technologických vychytávok vyžaduje na začiatok trochu experimentovania, ak však odhalíte všetky zákutia, zistíte že ide o prístroj, ktorý je skôr multimediálnym počítačom, ako mobilom.