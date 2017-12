Ministri podporili návrh na zníženie roamingových SMS v EÚ

Ministri telekomunikácií členských krajín Európskej únie (EÚ) dnes v Bruseli podporili návrh na zníženie cien za roamingové SMS a za ďalšie dátové služby ako aj reformu telekomunikačných pravidiel.

27. nov 2008 o 17:29 TASR

Brusel 27. novembra (TASR) -

Európska komisia (EK) v septembri navrhla zníženie cien roamingu pri krátkych textových správach od 1. júla 2009 o 60 %, ako aj predĺženie platnosti nariadenia stanovujúceho strop pre roamingové hovory o tri roky do roku 2013. Takisto sa má zaviesť sekundová tarifikácia od 31 sekundy.

"Pri SMS zo súčasnej priemernej úrovne 0,29 eur (8,74 Sk) za jednu správu by mala byť od 1. júla 2009 maximálna regulovaná cena 0,11 eur (3,31 Sk) pre celú EU," uviedol slovenský minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny.

Brusel chce tiež zlacniť prenos dát prostredníctvom mobilných telefónov v zahraničí. Spotrebitelia zvyknutí na lacné dátové služby doma majú byť účinnejšie chránení pred šokujúcimi účtami za roaming, ktoré sa môžu pohybovať až v tisícoch eur. V prípade roamingových dátových služieb tak ministri podporili návrh komisie na zníženie veľkoobchodných cien na 1 euro (30,126 Sk) za megabajt.

Ministri sa dohodli aj na návrhu reformy telekomunikačných pravidiel, ktorá predpokladá posilnenie právomocí národných regulátorov, zriadenie európskeho regulačného úradu ako aj posilnenie ochrany údajov a práv spotrebiteľov. Podľa slovenského ministra sú tieto pravidlá dôležité pre budúcnosť telekomunikačných služieb.

"Najmä pre operátorov boli prijaté niektoré dôležité body ako jednotný vnútorný trh, keď operátori budú môcť bez veľkej byrokracie vstupovať na elektronický telekomunikačný trh. Ďalej sa im vyjadrila podpora pre modernizáciu a investície do infraštruktúrnych telekomunikačných sietí s tým, že bola prijatá aj určitá forma zdieľania rizika týchto investícií. No a pre občanov pomerne veľká výhoda ochrany osobných údajov a súkromia a takisto väčší komfort pri využívaní elektronických telekomunikačných služieb," objasnil minister.

Rovnako sa schválilo aj vytvorenie nového regulačného úradu, avšak nie v pôvodne navrhovanej podobe.

"Nebude to právnická osoba, ale bude to metodický a poradenský orgán pre telekomunikačné úrady pre jednotlivé krajiny. Za Slovensko sme dospeli k tomu, že náš regulačný úrad je v súlade s pravidlami EÚ, takže nemusíme na ňom meniť nič," konštatoval Vážny.

Návrh musí schváliť Európsky parlament (EP), ktorý by tak mal urobiť na jar ešte pred voľbami do EP. Nová legislatíva by mala nadobudnúť platnosť 1. júla 2009.

(1 EUR = 30,1260 SKK)

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Obrazová redakcia TASR vydáva k správe videozáznam.

(spravodajkyňa TASR Monika Poláková) gl