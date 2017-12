Sharp a Enel investujú do solárnych elektrární v Taliansku

Japonský výrobca elektroniky Sharp a talianska energetická spoločnosť Enel spolu s treťou spoločnosťou investujú do solárnych elektrární v Taliansku viac ako 2,6 mld.

27. nov 2008 o 11:55 SITA

TOKIO. USD, čím sa snažia pokryť rastúci dopyt po čistejšej energii. Podľa vyhlásenia spoločnosti Sharp, ktorá je zároveň druhým najväčším svetovým výrobcom solárnych článkov, plánujú obidve firmy do solárnych elektrární preinvestovať približne 100 mld. jenov (JPY), pričom ich produkčná kapacita má do konca roku 2012 dosiahnuť 189 megawattov. Sharp má v spoločnom podniku, ktorý bude prevádzkovať elektrárne, získať 34-percentný podiel. Výrobcovia solárnych článkov sa v súčasnosti snažia zvýšiť svoje kapacity, a to aj napriek poklesu sektora pre zhoršovanie globálnej ekonomickej situácie, ktorá zhoršuje dostupnosť financovania nových elektrární a núti menšie firmy odkladať ich investície.

Sharp a Enel majú v pláne spolu s treťou spoločnosťou postaviť v Taliansku aj závod na výrobu tenkovrstvových solárnych článkov, jeho počiatočná kapacita v roku 2010 predstavovala 480 megawattov a neskôr vzrástla na jeden gigawatt. Prvotná investícia by mala podľa Sharp dosiahnuť 72 mld. JPY, pričom spoločnosť v ňom získa tiež minoritný podiel.

Taliansky Enel pôsobí na Slovensku od apríla 2006, kedy vstúpil do Slovenských elektrární. Za 66-percentný balík akcií Slovenských elektrární zaplatil 839 mil. eur. Zvyšných 34 % akcií SE zostalo v rukách Fondu národného majetku SR.