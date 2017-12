LG KS360 – esemeskujte do odpadnutia

Plná QWERTY klávesnica je skôr výsadou drahých manažérskych mobilov, ako jednoduchých prístrojov určených pre nenáročných používateľov. Zdá sa však, že vývojári LG prelomili bariéru a ponúkli mobil, ktorý osloví mládež, ktorá sa od textovej komunikácie ne

dokáže odtrhnúť. LG KS360 síce neponúka záplavu atraktívnych funkcií, osloví však zaujímavou cenou a jednoduchou obsluhou.

Ak by sme mali v krátkosti charakterizovať ká-es-tristošesťdesiatku, mohli by sme povedať, že ide o mobil s kvalitnou konštrukciou a výbavou, ktorý má rozhodne na viac. Zdá sa, že obmedzenia nie sú ani tak na strane hardvéru, ale v softvéri, ktorý je skúpy na šikovné funkcie a nastavenia. Práca s internetom je obmedzená, triedenie kontaktov má svoje slabiny a mnoho nečakajte ani od inteligencie hudobného prehrávača. Výrobca zvolil stratégiu jednoduchého firmvéru s osvedčenými funkciami bez bonusov. Je tak zaručené, že tento mobil nebude konkurovať vyšším a lepšie vyzbrojeným modelom iba preto, že dostal do vienka klávesnicu snov.

Precízne spracovanie prekvapí

Telo je vyhotovené kompletne z plastu a kovový rám by ste na ňom hľadali iba márne. To iba dizajnérom sa podarilo skombinovať rôzne farby s povrchovými úpravami tak, aby ste získali pocit, že držíte v rukách pracanta, ktorý znesie každodennú, intenzívnu záťaž. Zdá sa však, že všetko je pod kontrolou a húževnaté polykarbonáty držia mieru a formát bez toho, aby výsuvný mechanizmus trpel.

Jeho pohyb je rovnomerný a pružina kladie primeraný odpor. Vysunuté veko sa nevykrúca a nemá tendenciu ubiehať z boka na bok, tak ako je tomu pri nedobre navrhnutých konštrukciách. Počas troch týždňov testovania sme nadobudli presvedčenie, že ide o telefón, ktorý znesie aj nešetrné zaobchádzanie. Pád na zem mu rozhodne neublíži. A keďže najlepšou ochranou je prevencia, padne vhod že zadná strana má matnú, protišmykovú úpravu pripomínajúcu gumu. Vlhké, spotené ruky nie sú prekážkou.

Displej skúpy na dotyk

Displej s 2,4 palcovou uhlopriečkou a rozlíšením 240x320 bodov ponúka štedrý priestor pre zobrazovanie, dnes však už nikoho neohúri. Jeho čitateľnosť dosahuje v exteriéri šedý priemer, takže s esemeskovaním či fotografovaním prestávať nemusíte. Nečakajte však žiadne zázraky. Na prudkom slnku budete mať čo robiť, aby ste po sebe texty prečítali.

Displej je dotykový, avšak softvér vám nedovolí užiť si jeho možnosti naplno. Je to ešte skúpejšie ako pri LG Secret. Jediná funkcia, ktorá využíva dotykový snímač je virtuálna klávesnica, ktorá slúži pre priamu voľbu telefónneho čísla či textovú voľbu kontaktov vtedy, ak je klávesnica zasunutá. Aktivuje sa špeciálnym tlačidlom na čelnom paneli a má zaistiť pohotovú reakciu v situáciách, kedy treba okamžite volať.

Musíme prezradiť, že virtuálna klávesnica reaguje okamžite a je prekvapivo presná aj vtedy, keď siahnete po písaní písmen. S odvahou môžeme povedať, že by bola hravo použiteľná aj na písanie esemesiek – to bohužiaľ softvér nepovoľuje. Nuž, kto už dnes nemá v krvi dvoj a troj-kliky na numerickej klávesnici?

Klávesnica pre rýchlopis

Výsuvná klávesnica má svoje čaro hlavne pri písaní krátkych správ či IM komunikácii cez internet. Aj keď sa v plnej miere snaží v mnohých prípadoch zastúpiť aj tlačidlá na čelnom paneli, predsa je to niekedy nepohodlné. Našťastie, čelný panel pracuje nepretržite.

Koncepcia je jednoduchá. Vysuniete klávesnicu, počkáte dve sekundy kým sa natočí zobrazenie na displeji správnym smerom, kliknete na symbol obálky a môžete písať do odpadnutia. Správy sú párované do rozhovorových sekvencií, takže v bublinách môžete sledovať, komu ste na čo odpovedali a na čo nie. Odosielať ich môžete cez GSM sieť, alebo bluetooth modul, ak je váš kontakt v dosahu. Ideálne do školských lavíc a na nudné podnikové porady.

Klávesnica má okrúhle tlačidlá, ktoré kladú pomerne vysoký odpor. Očakáva sa dvojpalcová obsluha a trocha zvyku, aby ste na tlačidlá pôsobili vždy tou správnou časťou prstu. Používanie je návykové a netrvá dlho, kým človek dosiahne potrebnú presnosť a rýchlosť. S čím však lokalizátori firmvéru nepočítali je diakritika. Znaky je potrebné vkladať cez ponuku symbolov, ktorá má nespočetne veľa podstránok. Pri prvom pokuse rezignujete a snahu hodíte za hlavu. A pritom by stačilo tak málo...

Hračky pre „násťročných“

Aj keď je ká-es-tristošesťdesiatka postavená na dobre známom firmvéri, ktorý sa v hrubých rysoch zhoduje s ostatnými modelmi tohto výrobcu, predsa len miestami nachádzate prvky, ktoré nie sú až také obyčajné.

Možno si pri prvom stretnutí s týmto modelom položíte rovnakú otázku ako my. Kto sú tí ľudia na displeji, ktorí príležitostne vychádzajú z tieňa, aby sa predstavili svojim menom? Nuž takýmto vtipným spôsobom sa snaží firmvér zobraziť udalosti, či už ide o zmeškané hovory, či doručené krátke správy.

Podobné je to s bluetooth komunikáciou. Aj keď z pohľadu implementácie ide skôr o raritu pre bezplatné četovanie v okruhu desiatich metrov, s príjmom správ nemajú problém ani iné mobily. Výrobca dodržiava štandardy všade tam, kde sa to vyžaduje.

Sekretárku neočakávajte

Firmvér od LG ponúka vo vyšších triedach dobre spracovanú správu kontaktov s možnosťou delenia na skupiny, filtrovaním komunikácie a podobnými vychytávkami, ktoré sú ne zaplatenie. Tie však v tomto modeli chýbajú rovnako, ako množstvo iných detailov.

Aj keď používateľské prostredie pokrýva nabifľovaný štandard, akoby sa vytrácali doplnkové funkcie a nastavenia, ktoré sú pri vyšších modeloch samozrejmosťou. Je to ako by ste chirurgicky oddelili prvky, ktoré esemeskovania chtivá mládež potrebovať nebude. To dokáže sklamať.

Internet odtiaľ potiaľ

Zabudovaný e-mailový klient je obmedzený pre prácu so správami s maximálnou veľkosťou 300 kilobajtov, takže nepočítajte s rozsiahlejšími prílohami. Na multimediálne zábavky môžete vopred zabudnúť. S dokumentmi je to o čosi lepšie, pretože s najhlavnejšími formátmi si zabudovaný prehliadač poradí. Viac sa nám však osvedčilo siahnuť po Gmail kliente a účet na serveri využiť na to, aby sťahoval kópie správ z bežnej schránky. Výhodou je plná podpora spracovania príloh, nulové kapacitné obmedzenia a šetrenie objemom prenášaných dát.

Rovnako prehliadač je navrhnutý skôr na surfovanie po stránkach s jednoduchším dizajnom a chýbajú v ňom funkcie, ktoré sú bežne na mobiloch od LG dostupné. Opera Mini je však k dispozícii a tak môžete siahnuť po platforme, ktorá vás nesklame.

Obmedzené možnosti možno azda pripísať tomu, že ide o mobil, ktorý nemá WiFi a s 3G sieťami si nerozumie. Pri komunikácii budete nútení zostať na vlnách GPRS a EDGE s nie príliš očarujúcou priepustnosťou.

Hudba bez triedenia, rádio na pozadí nehrá

Rozširujúci slot pre MiniSD karty otvára priestor pre hudbu a stým súvisí aj jej triedenie. Ak vkĺznete v ponuke priamo do prehliadača, čaká vás chaos. Názvy súborov zotriedené podľa abecedy bez toho, aby boli zotriedené v adresároch. Žiadny katalóg interpretov a albumov, iba zmes skladieb vhodná pre posluch v režime náhodného výberu.

Situácia sa mení, keď vbehnete do menu pre multimédiá. Cez externé úložisko získavate adresárovú štruktúru podobne, ako na starých prehrávačoch. Niekomu to samozrejme vyhovuje, iní skôr očakávajú tradičné triedenie podľa ID tagov.

Dodávané slúchadlá zvukom neohúria a preto prichádza sklamanie. Mobil má iba univerzálny USB konektor, ku ktorému neexistuje redukcia na 3,5 mm jack formát. Kvalitnejšie slúchadlá nepripojíte a tak zostanete odkázaní na drahšiu platformu bluetooth. Fungovanie sme overili s externými reproduktormi a výsledok bol akceptovateľný.

S rádiom je situácia ešte horšia. Pri automatickom ladení je nutné predvoľby najprv uložiť, čo pri cestovaní nie je najideálnejšie. Aplikáciu FM prijímača nie je možné minimalizovať, takže musí bežať nepretržite v poradí. Jemná úprava firmvéru by nebola na škodu.

Fotenie na bežný konzum

Zabudovaný dvojmegapixelový fotoaparát nevyniká ani automatickým zaostrovaním, ani neponúka prisvetľovacie LEDky pre snímanie v zlých svetelných podmienkach. Snímky majú skôr dokumentárny charakter a kvalitatívne postačia ako príloha MMS správ, či pre publikovanie na blog. Dobrou správou je to, že čo vidíte na displeji pred zatlačením spúšte, to sa aj uloží na kartu. V rovnakej farebnosti a zrnitosti. Zabudovaný fotoaparát kompakt nezastúpi, ale s trochou rozvahy a šikovnosti umožňuje zachytiť dôležité momenty, s ktorými sa podelíte s priateľmi.

Tri dni maximum

Výdrž batérií závisí od intenzity používania. Keďže pomalý internet príliš neláka a vo výbave je iba ako-tak použiteľný MP3 prehrávač, hravo sme sa dostávali na hranicu troch dní, pri komunikácii cez internet sme výdrž redukovali o jeden deň. Výdrž zodpovedá pri 800 mAh kapacite batérie profilu mobilu, pre cieľovú skupinu je to akurát.

LG KS360 je telefón, ktorý zaujme svojim vyhotovením a klávesnicou, ktorá je snom každého esemeskára. Do vienka však dostal iba najzákladnejšie funkcie, aby nekonkuroval manažérskym mobilom. Osloví mladšiu generáciu používateľov bez vysokých nárokov na komfort obsluhy a možnosti nastavovania. Výhodou je, že mobil je postavený na dobre známom firmvéri výrobcu, predsa len sú tu detaily, ktoré sa dali dotiahnuť lepšie.